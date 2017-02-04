Trump’ın Kararından Sonra 100 Bin Vize İptal Edildi!

Trump’ın 27 Ocak’ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 7 ülkeye vize yasağı getiren kararından sonra yaklaşık 100 bin kişinin vizesinin iptal edildiği bildirildi.

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın 27 Ocak’ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 7 ülkeye getirilen 3 aylık vize yasağı kararının ardından şu ana kadar yaklaşık 100 bin kişinin vizesinin iptal edildiği bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, vize yasağından kaç kişinin etkilendiğiyle ilgili açıklama, cuma günü Virginia’da görülen ve ülkeye girişte sorun yaşayan Yeşil Kart’lı iki Yemen vatandaşının açtığı davada federal hüküûetin avukatı Erez Reuveni tarafından yapıldı.

Adalet Bakanlığı Göçmenlik Bürosu avukatı olan Reuveni, yargıcın sorusu üzerine, Trump’ın 27 Ocak’ta imzaladığı ve Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarına getirdiği 3 aylık vize yasağından şu ana kadar yaklaşık 100 bin kişinin etkilendiğini söyledi.

Reuveni ayrıca, şu ana kadar Yeşil Kart’lı (Green Card) hiç kimsenin ülkeye girişten men edilmediğini de dile getirdi.

“Hükûmetin Verdiği Rakamlar Gerçeği Yansıtmıyor”

Beyaz Saray daha önce yaptığı açıklamada, ABD’ye girişine izin verilmeyen kişi sayısının 109 olduğunu açıklamıştı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise hava limanında gözaltına alınan çok sayıda kişinin ülkelerine geri gönderildiğini, hükûmetin bu konuda verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia etmişti.

Trump’ın aldığı vize yasağı kararı gereği nüfusunun çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu 7 ülkenin vatandaşlarına 90 gün vize yasağı getirilmiş, Suriyeli mültecilere ikinci bir talimata kadar ülke kapıları kapatılmış ve tüm mülteci alımları 90 gün süreyle askıya alınmıştı.

New York, Massachusetts ve Virginia gibi birçok eyalette mahkemeler, Yeşil Kart’lıların girişinin engellenemeyeceği ve yasak kararnamesi imzalandığında elinde yeterli belgeyle ülkeye girme noktasında olan kişilerin geri çevrilemeyeceği kararını almıştı.