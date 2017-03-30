Trump'ın İkinci Vize Yasağı 'Süresiz' Olarak Durduruldu

»Ana Sayfa»Dünya
30.03.2017 07:56
Trump'ın İkinci Vize Yasağı 'Süresiz' Olarak Durduruldu
15 Mart'ta Trump'ın ikinci vize yasağını geçici olarak durduran Hawaii federal yargıcı Watson, yeni aldığı ihtiyati tedbir kararıyla söz konusu uygulamayı ikinci bir mahkeme kararına kadar "süresiz" olarak askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Mart'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren düzenlemeyi 15 Mart'ta geçici olarak durduran Hawaii federal yargıcı Derrick Watson'ın, ikinci bir mahkeme kararına kadar söz konusu uygulamayı "süresiz" olarak askıya aldığı bildirildi.

Konuyla ilgili davacıların taleplerini değerlendiren Watson, çarşamba akşamı aldığı ihtiyati tedbir kararıyla Trump'ın ikinci vize yasağına koyduğu geçici durdurma kararını "süresi belirsiz şekilde" uzattı.

"Aldığım kararın arkasında duracağım"

Yazılı açıklamasında, "Mahkeme bir köşeye çekilip, kepenkleri kapatıp, olanlar hiç olmamış gibi yapacak değildir." ifadesini kullanan yargıç Watson, aldığı kararın arkasında duracağı mesajını verdi.

Watson'ın bu kararının ardından ABD Adalet Bakanlığının davayı 9. Temyiz Mahkemesine götüreceği belirtildi. Bakanlığın, Trump'ın ikinci vize yasağıyla ilgili olarak Maryland'deki federal yargıcın almış olduğu durdurma kararını da Virginia eyaletindeki 4. Temyiz Mahkemesine götürmesi bekleniyor.

AA

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