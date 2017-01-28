Trump'ın Göçmen ve Müslüman Karşıtı Politikaları Protesto Edildi

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28.01.2017 12:02
Trump'ın Göçmen ve Müslüman Karşıtı Politikaları Protesto Edildi
ABD'nin New York kentindeki inanç grupları, kent merkezindeki meydanda cuma namazı kılan Müslümanlarla bir araya gelerek Donald Trump'ı protesto etti.

Farklı dinlere mensup temsilciler, New York Göçmen Koalisyonunun öncülüğünde Trump'un göçmen ve Müslüman karşıtı politikalarını protesto etmek amacıyla Foley Meydanı'nda bir araya geldi.

New York Üniversitesi İslam Merkezi İmamı ve İcra Direktörü Halit Latif, meydandaki Müslümanlara cuma namazını kıldırdı.

Hutbe okuyan Latif, "Onlar duvar inşa ederse biz köprüler yapacağız. Nefret doğduğunda sevgiyle buluşur. Onlar köprüler inşa ederse sonrasında bizim köprülerimiz daha uzun ve güçlü olmalı. Her bir yarın için doğruluk ilkeleri ile motive edildik. Aksi halde kendimizi sinmiş bir köşede gizlenmiş halde bulabiliriz." diye konuştu.

"IRKÇILIĞIN HER TÜRLÜ NEFRETİN ÇİRKİN KUZENİ"

Göçmen yanlısı Yahudi kuruluşu HIAS'ın başkanı ve CEO'su Mark Hetfield ise cuma namazı sonrası yaptığı konuşmada, Trump'ın "27 Ocak Uluslararası Yahudi Soykırımı Anma Günü"nde Müslüman karşıtı başkanlık kararnamesini imzaladığını söyledi.

Hetfield, "O bunu neden yapıyor? Güvenlik bahane ancak asıl sebep İslamofobi; antisemitizmin çirkin kuzeni, ırkçılığın, her türlü nefretin çirkin kuzeni." dedi.

New York'taki Dinlerarası Merkez İcra Direktörü Rahibe Chloe Breyer ise Donald Trump'ın ABD'nin "kurucu babalarının" tam tersine davrandığını belirtti.

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