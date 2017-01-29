Trump’ın Göçmen Kararı Askıya Alındı

New York’daki federal mahkeme, 7 müslüman ülkenin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya aldı.

ABD’de bir federal mahkeme, 7 müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya alarak, hava limanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar verdi.

AA’da yer alan habere göre, New York’daki federal mahkemede görülen duruşmada, Federal Hâkim Ann Donnelly, sınır dışı kararının “onarılmaz bir zarara” neden olabileceği gerekçesiyle ABD’ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD’de kalması yönünde karar aldı.

On İki Iraklı Gözaltına Alındı

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın imzaladığı Suriyeli mültecilerin ABD’ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnamenin cuma günü yürürlüğe girmesinin ardından New York’ta John F. Kennedy Hava Limanı’nda on iki Irak vatandaşı göz altına alınmıştı.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nden avukatlar gözaltına alınan Irak vatandaşlarının serbest bırakılması ve Trump’ın mültecilerin ve bazı müslüman ülkelerin vatandaşlarının ülkeye girişini engelleyen kararın durdurulması için dava açmıştı.

Dallas-Fort Worth Uluslararası Hava Limanı’nda 50 Gözaltı

Trump’ın, göreve gelişinin ilk haftasında, Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklamasının ardından, New York dışındaki hava limanlarında da onlarca kişi gözaltına alındı.

Amerikan İslâm İlişkileri Konseyi (CAIR) İcra Direktörü Alia Salem ABD’nin Dallas-Fort Worth Uluslararası Hava Limanı’nda 50 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

Üç İranlının ABD’ye Uçuşuna İzin Verilmedi

Bu arada, Trump’ın göçmenlerin ülkeye girişini sınırlandıran kararnameyi imzalamasının ardından, Viyana aktarmalı ABD’ye seyahat eden 3 İran vatandaşının uçağa binişine izin verilmedi.