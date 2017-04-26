Trump’ın Bir Başkanlık Kararnamesi Daha Yargı Engeline Takıldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’ın “yasa dışı” göçmenlerin yoğun olarak bulunduğu ve “Kutsal Sığınak Şehir” şeklinde adlandırılan kentlere yönelik federal ödenekleri kesmek için imzaladığı başkanlık kararnamesi yargı engeline takıldı.

San Francisco’da Federal Yargıç William Orrick, söz konusu kararnameyi Anayasa’ya aykırı bularak uygulamanın durdurulması yönünde karar verdi.

Böylece Trump’nın hayata geçirmeye çalıştığı göçmen karşıtı önlemlerden biri daha yargı tarafından reddedilmiş oldu.

Beyaz Saray Tepki Gösterdi

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise karara tepki gösterildi ve Adalet Bakanlığı’nın bu kararı temyize götürmesinin beklendiği bildirildi.

Beyaz Saray, ayrıca, San Fransisco’daki 9’uncu Daire’nin kararı hakkında “çılgınlık” yorumunu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde iki yüzün üzerinde “Kutsal Sığınak Şehir” bulunuyor ve bu şehirlerde 11 milyon civarında “yasa dışı” göçmen yaşıyor.

Meksika Sınırına Duvar Örülecek mi?

Öte yandan, seçim kampanyası boyunca Meksika sınırına duvar öreceği hakkında söz veren Trump, konuyla ilgili bir kez daha net konuştu.

Çiftçilerle yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Trump, duvarın inşa edileceğini söyledi:

“Arkadaşlar, duvar inşa edilecek. Eğer birilerinin sorusu varsa, evet, duvar örülecek. Bu duvar uyuşturucu ticaretini engelleyecek ve burada olmaması gereken birçok kişinin girişini durduracak. İnsan kaçakçılığına da büyük darbe vuracak ki insan kaçakçılığı, dünyada hiç kimsenin üzerinde konuşmadığı çok büyük bir sorun. Şu anda, muhtemelen dünya tarihinin herhangi bir zamanına göre çok daha kötü bir sorun”

Bu arada, Trump yönetiminin önümüzdeki günlerde Kongre’ye sunacağı 2018 yılına ilişkin bütçe tasarısında duvar inşaatı için ödenek bulunması hâlinde tasarının Demokratlar tarafından şiddetle reddedileceği öngörülüyor.

Kaynak: Euro News