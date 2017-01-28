Trump’ın Başkanlık Töreni ve İşbirlikçi Kâbil Yönetimi
Taliban’ın resmî intetnet sitesi el-İmara’da yayımlanan bir yazıda, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın Kâbil yönetimine karşı olan ilgisizliği değerlendirilerek, “Daha önce ‘hırsızlar’ olarak nitelendirdiği işbirlikçi Kâbil yönetimine nasıl bakması bekleniyordu ki?” yorumu yapıldı.
Fetih Medya’da yer alan habere göre, Urduca ve Arapça yayımlanan yazının Türkçe tercümesi şu şekilde:
Trump’ın Başkanlık Töreni ve Afganistan’ın İşbirlikçi Yöneticileri
ABD’nin yeni başkanı Donald Tump, bu ayın 20’sinde, onlarca önemli şahsiyeti davet ederek, dev bir organizasyon ile yemin etti ve Amerika’nın 45’inci başkanı oldu.
Ancak bu kutlama, söz konusu programa çağrılmadıkları nedeniyle Afganistanlı işbirlikçi dostlarını memnun etmedi. Sabırları boşalarak ve şaşkın gözlerle uzaktan Trump’ın başkanlığı devralmasını izlediler.
Amerika, Afganistan’daki kanlı ve yıkıcı savaşa sebep olmuştur. Bu savaşa milyonlarca dolar yatırdılar. 50 bin civarında Amerikalı öldü ve yaralandı.
Bunlardan daha önemlisi Kâbil yönetimiyle ikili ilişkiler kurarak, NATO ekseni dışında daha yakın olacakları vaadiyle anlaşmalar imzaladılar.
İşbirlikçi Kâbil yönetimi, Amerika’yla ikili anlaşmalara imza atarak, bu programda kendilerine özel bir yer ayrılacağını umdular. Hakikat ise avuç yalatacak cinstendi.
Trump, çeşitli ülkelerden liderler davet ederken, işbirlikçi Kâbil yönetimini görmezdenden geldi, samimi kölelerini unuttu.
Trump, Kâbil yönetimini, başkanlık törenine çağırmamasıyla kalmadı, kuklalarını hiçe saydığını gösteren başka bir ihanete de sarıldı. Afganistan’daki askerî yetkililer ve askerleriyle 20 dakika telefonda konuşurken, Eşref Gani ve Abdullah ile bir dakika bile görüşmedi.
Trump’ın Kâbil yönetimine karşı takındığı bu aşağılayıcı ve alaycı tavrı yorumlayan uzmanlar, “Bu tavırlar Trump’ın gelecek stratejilerinde ve siyâsetindeki Afganistan’ı önemsemeyeceğini gösteriyor.” dedi.
Daha önce “hırsızlar” olarak nitelendirdiği işbirlikçi Kabil yönetimine nasıl bakması bekleniyordu ki?
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