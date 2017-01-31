Trump'ı Davet Eden İngiltere Başbakanı May'e Tepkiler Artıyor

»Ana Sayfa»Dünya
31.01.2017 13:31
Trump'ı Davet Eden İngiltere Başbakanı May'e Tepkiler Artıyor
Trump’a Kraliçe 2. Elizabeth’in "devlet ziyareti" davetini ileten İngiltere Başbakanı May üzerindeki kamuoyu baskısı büyüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’a Kraliçe 2. Elizabeth’in "devlet ziyareti" davetini ileten İngiltere Başbakanı Theresa May üzerindeki kamuoyu baskısı artıyor.

Geçen hafta gerçekleştirdiği ABD ziyaretinde Trump’la bir araya gelen ilk dünya lideri olan May, görüşme sırasında ABD Başkanı'na ilettiği devlet ziyareti daveti nedeniyle zor durumda.

Trump’a yapılan davetin geri alınması için İngiliz parlamentosuna sunulan dilekçeye şu ana kadar bir milyon 650 bin kişi imza atarken, eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Ricketts da May’i davet için acele etmekle suçladı.

The Times gazetesine konuyla ilgili bir mektup gönderen Ricketts, Trump’a yapılan davetin çok erken olduğunu belirterek, "Kraliçe’ye böyle bir davet için tavsiyede bulunmadan önce Trump’ın nasıl bir başkanlık yapacağını bekleyip görmek daha bilgece olurdu. Kraliçe zor durumda bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Ricketts, mektubunda, daha önce hiçbir ABD başkanının bu kadar hızlı bir şekilde İngiltere’ye devlet ziyareti için davet edilmediğini de vurguladı.

Öte yandan May, Donald Trump’a davette bulunmadan önce ABD başkanının 7 İslam ülkesinin vatandaşlarına yasak getirme kararından haberdar olmakla da suçlanıyor.

May’in Trump’a ilettiği davet dün akşam başbakanlık ofisinin bulunduğu Downing Street önünde on binlerce kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edildi. Davete karşı Londra’nın yanı sıra Manchester, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Birmingham ve Liverpool’un da aralarında olduğu 30 kentte gösteri düzenlendi. 

 

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