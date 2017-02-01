Trump’a Karşı Avrupa Birliği-Meksika Dayanışması

ABD ile yapmak istediği serbest ticaret anlaşmasında umutlarını yitiren Avrupa Birliği(AB) ve ABD’nin sınırına duvar örmeyi planladığı Meksika, ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump’a karşı ticarette dayanışma kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, AB ve Meksika, iki taraf arasında 2000 yılında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (FTA) güncelleştirilmesi için yapılan müzakerelerin hızlandırılmasını kararlaştırdı.

AA’da yer alan habere göre, bu çerçevede, 3-7 Nisan ve 26-29 Haziran’da iki ayrı müzakere turu yapılacak.

Karar Telefon Görüşmesinde Alındı

Müzakereleri hızlandırma kararı, AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ile Meksika Ekonomi Bakanı Ildefonso Guajardo arasındaki telefon görüşmesinde alındı.

Konuya ilişkin Malmström ve Guajardo ortak yazılı bir açıklama da yayımladı.

İki taraf arasındaki ticaret ilişkilerinin 21. yüzyıla taşınacağı kaydedilen açıklamada, güncellemeyle, istidam yaratılacağı, büyümenin güçlendirileceği, firmaların daha rekabetçi hâle getirileceği ve tüketicilere artan seçenekler sunulacağı ifade edildi.

“Küresel ve Açık İş Birliği Fikrini Savunmak Zorundayız”

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın ABD ekonomisini korumak adına serbest ticaret anlaşmalarına karşı olan tavrına atıf yapılan açıklamada, “Dünyada korumacılığın endişe verici bir şekilde yükseldiğine şahit oluyoruz. Şimdi fikirdaş ortaklar olarak, küresel ve açık iş birliği fikrini beraber savunmak zorundayız.” denildi.