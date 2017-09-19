Trump: Zorunda Kalırsak Kuzey Kore'yi Yok Ederiz

Trump, New York'taki BM Genel Merkezi'nde yaptığı konuşmada, ülkesinin kendisini ve müttefiklerini savunmak zorunda bırakılması halinde Kuzey Kore'yi yok edeceğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile alay ederek "Roket adam bir intihar görevinde" diyen ABD Başkanı, "ABD'nin büyük bir gücü ve sabrı var ama kendisini ve müttefiklerini savunmaya zorlanırsa Kuzey Kore'yi yok etmekten başka çaremiz kalmaz. ABD buna hazır, istekli ve bu kabiliyeti var, ancak umarım buna gerek kalmayacak" diye konuştu.

Kuzey Kore, BM yaptırımlarına rağmen nükleer bomba ve füze denemelerini sürdürüyor.

İran'ı da Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmaya niyetli "çürümüş bir diktatörlük" diye tanımlayan Trump, Tahran yönetimine "terörü desteklemeye son verme" çağrısında bulundu ve yine selefi Barack Obama döneminde yapılan nükleer anlaşmayı eleştirdi.

2015 yılında İran, ABD ve diğer dünya güçleri arasında yapılan anlaşma, Tahran yönetiminin nükleer silah geliştirmesini engellemeyi amaçlıyor. Tahran, nükleer silah geliştirdiği iddialarını reddediyor.

Konuşmasının diğer bölümlerinde Venezuela'daki krize değinen Trump, ABD'ya düşman solcu bir hükümetin ABD açısından kabul edilemez olduğunu ve ülkesinin bu durumu "oturup izleyemeyeceğini" vurguladı.

Sosyalizmi de eleştiren ABD Başkanı bu ideolojinin sadece "ızdırap ve fiyasko" getirdiğini savundu.

BBC'nin BM muhabiri, konuşmanın, şimdiye kadar bir ABD liderinin BM'de yaptığı en sert açıklama olduğunu söylüyor.

Kaynak: BBC