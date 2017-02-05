Trump Yönetiminin Temyiz Başvurusuna Ret
ABD Adalet Bakanlığınca, Washington eyaleti Seattle kentinin Federal Yargıcı James Robart tarafından verilen, Başkan Donald Trump’ın yedi Müslüman ülkeye uyguladığı vize ve ülkeye giriş yasağını askıya alan karar temyiz edildi.
ABD Adalet Bakanlığı, Federal Yargıç Robart’ın yedi ülkeye uygulanan vize yasağıyla ilgili kararının iptali için San Francisco'daki Temyiz Mahkemesi 9. Dairesi'ne başvurdu.
Ancak Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin vize yasağının sürmesi talebini reddetti.
Yargıç Robart’ın Cuma günü aldığı karar, yönetim cephesinde tepkiyle karşılanmıştı. Akşam saatlerinde Beyaz Saray yazılı bir açıklamayla kararı eleştirirken, Cumartesi sabahı Trump Twitter hesabından yargıcın kararını “gülünç” diye nitelendirmişti. Yargıç Robart'a "Sözde yargıç" diye hitap etmişti.
Adalet Bakanlığı temyiz dosyasını hazırlarken, İç Güvenlik ile Dışişleri Bakanlıkları yargıcın kararını uygulamaya koymuştu.
Trump geçen hafta Cuma günü imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Sudan, Irak, Suriye, İran, Libya, Yemen ve Somali vatandaşlarına vize verilmesi ve bu ülkelerden gelenlerin ülkeye alınmaması talimatını vermişti.
Kararnameyle ayrıca Suriye’den mülteci girişi süresiz askıya alınmıştı.
Trump’ın bu kararı ülke çapına protestolara yol açmıştı. Yeni başkan bu kararından dolayı içeriden ve dışarıdan pek çok siyasi liderin tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.
Kaynak: Reuters
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