Trump Yönetiminden Rusya'yla İlk Üst Düzey Temas

»Ana Sayfa»Dünya
13.02.2017 17:32
Trump Yönetiminden Rusya'yla İlk Üst Düzey Temas
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un ilk kez Almanya'da bir araya gelmeleri bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Almanya'da düzenlenecek G20 toplantısı ya da Münih Güvenlik Konferansı'nda ilk kez bir araya gelerek önemli uluslararası konuları ele almaları bekleniyor.

Tillerson ile Lavrov'un Almanya’nın Bonn kentinde 16-17 Şubat'ta düzenlenecek G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı veya Münih kentinde 17-19 Şubat'ta yapılacak 53. Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya gelebilecekleri belirtildi. İki bakanın olası buluşmasının, ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesinden sonra iki ülke arasındaki yüz yüze ilk üst düzey temas olacağı düşünülüyor.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, konuya ilişkin açıklamasında, Tillerson ile Lavrov'un ilk kez yüz yüze bir araya gelebileceklerini ve başta Suriye meselesi olmak üzere uluslararası ve bölgesel konuları değerlendirme imkanı bulabileceklerini belirtti.

Münih Güvenlik Konferansı'na ABD tarafının Başkan Yardımcısı Mike Pence, Savunma Bakanı James Mattis ve İç Güvenlik Bakanı John Kelly'nin de içinde bulunduğu kalabalık bir heyetle katılması bekleniyor.

Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralmasından sonra 29 Ocak'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede iki lider, Ortadoğu ve Ukrayna'daki durum, İran'ın nükleer programı, Kore Yarımadası'ndaki gelişmeler başta olmak üzere küresel ve bölgesel gündem maddelerini değerlendirmişti.

Bu sene 53'üncüsü Almanya'nın Münih şehrindeki Bayerischer Hof Oteli'nde düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansı'nda, başta ABD'de yönetimin değişmesinden sonraki Trans-Pasifik ilişkileri ve NATO ittifakının geleceği konuları ele alınacak.

Konferansta ayrıca Avrupa Birliği içindeki ortak güvenlik ve savunma politikaları, Ukrayna krizi, Batılı ülkelerle Rusya arasındaki ilişkiler, Suriye savaşı, Asya-Pasifik bölgesi güvenliği, terörizm ile mücadele, bilgi savaşı, küresel sağlık ve iklim değişikliği gibi konular da tartışılacak.

G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı ise 1 Aralık 2016'da Almanya'nın dönem başkanlığını almasından sonra ilk üst düzey diplomatik toplantı olacak.

Bu toplantıda yeni ABD yönetiminin Rusya ile ilişkiler, Suriye, Kuzey Kore, tek Çin politikası, İran'ın nükleer programı, Ukrayna'daki durum, iklim değişikliği, terörle mücadele gibi birçok konudaki görüşlerini muhataplarına aktarması bekleniyor.

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