Trump Yönetiminden Göçmenlikle İlgili Yeni Talepler!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin güney sınırına duvar inşa edilmesini, ülkede ebeveyni olmayan çocukların geldikleri ülkelere geri gönderilmesini öngören ve iltica hakkı düzenlemelerine sınırlama getiren taleplerini Kongre’ye bildirdi.

AA’da yer alan habere göre, Trump, “göçmenlik politika ve prensiplerini” eklediği, Kongre’ye hitaben yazdığı mektupta, tüm ilgili bakanlık ve kurumlara “ABD’nin ekonomi ve ulusal güvenliği” için gerekli incelemeleri yaparak “ihtiyaç duyulan” yasal değişiklikleri tespit etmelerini istediğini belirtti.

Kurumların, ülkenin göçmenlik yasalarında birçok “açık, gereksinimleri karşılamayan ve kolayca suistimal edilebilecek” yasalar tespit ettiğini ifade eden Trump, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“Bu bulgular Çocuk Girişleri İçin Ertelenmiş Eylem kapsamındaki kişilerin durumuna ilişkin herhangi bir yasaya eklenecek olan reformların çerçevesini teşkil etmektedir. Bu reformlar olmaksızın ABD çalışanlarına ve vergi mükelleflerine ciddi ve adaletsiz yükler getiren yasa dışı göçmenlik ve göç zinciri devam edecektir.”

Göçmenlik Başvuru ve İşlem Ücretlerine Zam Talebi

Trump yönetiminin çerçevesini belirlediği göçmenlik politika ve prensiplerinin başında Meksika sınırına duvar örülmesi talebi geliyor.

Trump, Kongre’den Meksika sınırına örülecek duvar için fon sağlanmasını, Kongre’nin İç Güvenlik Bakanlığı’na göçmenlik işlemleri ile ilgili ücretleri arttırma ve toplanan ücretin bir kısmını Meksika duvarı ile güney sınırındaki altyapı çalışmalarına harcama yetkisi vermesini talep ediyor.

Trump, ayrıca, ABD’nin kuzey sınırında altyapı güvenliğinin daha da güçlendirilmesini istiyor.

Çocuk Göçmenlere Sınır Dışı Talebi

Trump, ülkeye “yasa dışı” olarak sokulmuş sahipsiz çocukların daha önce geçirilmiş bazı yasalar çerçevesinde ABD’de kaldığını, bu yasaların da “suistimal edilerek” güneyden ülkeye sokulan çocukların sayısının gün geçtikçe arttığını tespit ettiğini kaydetti.

Bu noktada söz konusu yasalarda değişiklik yapılmasını talep eden Trump, ABD’de ebeveyni veya bakacak kimsesi olmayan çocukların geldikleri ülkelere geri gönderilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını istiyor.

İltica Hakkı Talebine Sınırlama

Mektupta, yönetimin, iltica hakkı yasalarında da “önemli açıklar” bulduğu kaydedilerek, 270 bin iltica hakkı talep başvurusunun beklediği, 250 bin başvurunun ise ilgili makamlarca incelenmekte olduğu belirtildi.

İltica hakkı yasalarındaki “sistematik açıkların” kapatılması istenen mektupta iltica hakkı başvuru standartlarında “kısıtlamaya” gidilmesi ve mülakat kabul şartlarının “ağırlaştırılması” talep ediliyor.

Ayrıca, “asılsız ve sahte” nedenlerle iltica hakkı talebinde bulunanlar hakkında cezai işlem uygulanması ve başvuranın derhal sınır dışı edilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılması talebinde bulunuluyor.

Sınırlarda tutuklama ve geri çevirme süreçlerinin de “hızlandırılması” için kaynak ve personel arttırımı dile getirilen mektupta 370 göçmenlik hâkimi, bin göçmen ve gümrük savcısının daha istihdam edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

“Kabul Edilemez Yabancı” Kapsamının Genişletilmesi

Trump yönetimi, ayrıca, bazı “sabıkalılara” uygulanan “kabul edilemez yabancı” uygulamasının kapsamının genişletilerek “çete üyesi olmak”, “kimlik hırsızlığı”, “dolandırıcılık”, “aile içi şiddet”, “çocuk istismarı”, “alkollü araç kullanımı”, “tecavüz”, “bazı ateşli silahlarla ilgili suçlar” ve “silah kaçakçılığı” gibi suçlardan hüküm giymiş olanların da bu kapsama alınmasını istiyor.

“Dost Ülkelerden” Sınır Dışı Talebi

Yönetim, ayrıca, mektupta, üçüncü ülkelerden “ABD’nin dostu” ülkeler aracılığıyla ABD’ye girmeye çalışan ancak ABD’nin kabul etmek istemediği şahısların söz konusu dost ülkelerden de sınır dışı edilmesi için İç Güvenlik Bakanlığı’nın bu ülkelere yardım sağlamasının önünün açılmasını talep ediyor.