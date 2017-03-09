Trump Yönetimi, Suriye'yi İran'a Kaptırmak İstemiyor

»Ana Sayfa»Dünya
09.03.2017 12:09
Trump Yönetimi, Suriye'yi İran'a Kaptırmak İstemiyor
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, İran'ın Suriye'den çıkarılması ve ABD müttefiklerinin sınırlarının da güvence altına alınması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyi’nde Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın Cenevre’deki Suriye barış müzakereleriyle ilgili bilgilendirmesinden sonra gazetecilere konuştu. ABD’li yetkili, İran’ın ve bu ülkenin desteklediği Şii milislerin Suriye'den çıkarılması gerektiğini söyledi.

ABD'nin Cenevre'deki görüşmeleri, de Mistura'yı ve BM sürecini desteklediğini belirten Haley, "Siyasi çözüm için görüşmeler devam etmeli. Suriye artık teröristlerin sığınacağı liman olmamalı. İran'ı Suriye'den çıkarmamız gerekiyor. Müttefiklerimizin sınırlarını da güvence altına alıyoruz, böylece kendilerini güvende hissedebilirler" diye konuştu.

Türkiye, İran’a bağlı milislere vurgu yapıyor

Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da daha önce birçok kez Suriye’deki İran’a bağlı milislere vurgu yapmıştı.

Çavuşoğlu, Moskova’da 20 Aralık 2016’da Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği üçlü toplantıda, rejime karşı savaşan yabancı milislerle mücadeleye vurgu yaparken rejimin yanında savaşan İran’a yakın milislerin de aynı kapsama alınması gerektiğini savunmuştu.

Cenevre’deki müzakerelere katılan Suriyeli muhalifler de sık sık ülkedeki İran’a bağlı milislerin terör örgütü olarak sayılması gerektiğini söylemişti. 

Cenevre sürecini İngiltere de destekliyor

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Mathew Rycroft ise BM Güvenlik Konseyi'nin Cenevre'deki 4. tur görüşmelerinin sonuçlarını ve bir sonraki turun gündeminin ülkesi tarafından desteklendiğini dile getirdi.

Rycroft, taraflara 5. turda yapıcı çalışmalar ortaya koymaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

 

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