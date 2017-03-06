Trump, Yeni Vize Yasağı Getiren Düzenlemeyi İmzaladı
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın, nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize sınırlaması getiren düzenlemeyi imzaladığını bildirdi.
Beyaz Saray, Trump’ın yeni vize düzenlemesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamada vize sınırlaması getirilen ülkelerin İran, Suriye, Somali, Sudan, Yemen ve Libya olduğu belirtildi.
Trump’ın daha önce imzaladığı kararname hemen yürürlüğe girmişken, yeni imzalanan kararnamenin 16 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlanacağı ve böylece muhtemel karışıklıkların önüne geçileceği kaydedildi.
Irak yeni kararnameden çıkarıldı
Daha önce imzalanan kararnamede yer alan Irak’ın yeni kararnameden çıkarılması dikkat çekti. Beyaz Saray’ın açıklamasında, Irak’ın ABD Hükümetiyle işbirliği içerisinde olarak, vize başvurusunda bulunacak vatandaşlarını güvenlik sorgulamasına tabi tutacağı kaydedildi.
Ayrıca yeni düzenlemeden ABD'de yasal oturma hakkına sahip Yeşil Kartıların (Green Card) ve halihazırda geçerli bir Amerikan vizesi taşıyanların etkilenmeyeceği ifade edildi.
Önceki düzenlemede "ikinci bir talimata kadar ABD'ye kabulleri durdurulan" Suriyeli mültecilerin yeni düzenlemede diğer mültecilerle aynı statüde ele alındıkları ve tüm mülteci programının 4 aylığına askıya alınacağı bilgisi de yer aldı.
Yeni kararnamede ABD'ye alınan mülteciler konusunda da yeni bir düzenlemenin getirilmesi dikkat çekti. Yeni kararnamenin uygulamaya geçmesiyle birlikte ABD, 120 günlüğüne hiçbir ülkeden mülteci kabul etmeyecek.
"Muhtemel tehlikeleri önlemek için atılmış bir adım"
Yeni vize düzenlemesiyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İç Güvenlik Bakanı John Kelly ve Adalet Bakanı Jeff Sessions ortak bir basın açıklaması yaptı.
Bakan Tillerson, yeni kararnamenin ABD güvenliği adına önemli bir adım olduğunu belirterek, “Ülkemizi olabilecek en güvenli hale getirmeye çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. Tillerson, “Bu, ülkemize gelebilecek muhtemel tehlikeleri önlemek için atılmış bir adımdır.” ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Sessions da “Ülkemizde terör eylemlerinde bulunmak isteyen çok sayıda kişi bizim mülteci programlarımız üzerinden ülkeye giriş yapıyor.” iddiasında bulundu.
“ABD her ülke gibi kendi sınırlarına kimin gireceğine karar verme hakkına sahiptir.” şeklinde konuşan Sessions, “Yasak getirilen ülkelerden üçü devlet destekli terörün var olduğu ülkeler. Diğer üç ülke ise teröre yuva olmuş ülkelerdir. Bu ülkelerden gelecek insanlar terörist ya da terörle ilişkiye girmiş insanlar olabilir.” dedi.
"Daha sert tedbirler almalıyız"
İç Güvenlik Bakanı Kelly de basın toplantısında 11 Eylül terör saldırılarına atıf yaptı. 11 Eylül saldırısından sonra dünyanın "daha tehlikeli bir hal aldığını” belirten Kelly, ABD’nin de bu tehlikeye karşı daha sert tedbirler alması gerektiğini söyledi.
ABD’nin farklı ülkelerden gelecek göçmenlere karşı daha dikkatli olması gerektiğini belirten Kelly, “Bütün vatandaşlarımızı muhtemel tehlikelere karşı koruma mecburiyetimiz var.” dedi.
İlk düzenleme yargıdan dönmüştü
Trump’ın 27 Ocak’ta imzaladığı ilk kararnamede, doğrudan adları zikredilmese de nüfusunun çoğunluğu Müslüman Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarına 3 ay boyunca ABD’ye giriş yasağı getirilmişti. Aynı kararname ile ABD’nin mülteci kabul programı 4 aylığına askıya alınmış, Suriyeli mültecilerin ise ikinci talimata kadar ülkeye kabulü tamamen durdurulmuştu.
AA
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