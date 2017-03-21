Trump Yasağına İngiltere de Dahil Oldu

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21.03.2017 21:30
Trump Yasağına İngiltere de Dahil Oldu
İngiliz hükümeti, Türkiye dahil 6 ülkeden Birleşik Krallık'a doğrudan yapılan uçuşlarda, yolcuların bazı elektronik cihazları kabine almasının yasaklandığını duyurdu.

İngiliz hükümeti, Türkiye dahil 6 ülkeden Birleşik Krallık'a doğrudan yapılan uçuşlarda, yolcuların bazı elektronik cihazları kabine almasının yasaklandığını açıkladı.

Başbakanlık Sözcüsü, yeni uygulamanın, Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır, Tunus ve Suudi Arabistan'dan Birleşik Krallık'a doğrudan yapılan uçuşları kapsadığını açıkladı. Buna göre, bu ülkelerden Birleşik Krallık'a yapılacak uçuşlarda yolcular kabin içerisine, uzunluğu 16, genişliği 9,3 ve derinliği de 1,5 santimetreden fazla olan herhangi bir tür elektronik cihazı alamayacak.

Sözcü, bu cihazların uçağın bagajına verilen bavul veya çantalara konulması gerektiğini aktarırken, hükümetin yeni uygulamayı "gerekli, uygun ve etkili" bulduğunu bildirdi.

Başbakan Theresa May'in önceki haftalarda konuyla ilgili bir dizi toplantıya başkanlık ettiğini ve nihai kararın sivil havacılık güvenliğine ilişkin bu sabah düzenlenen toplantıda alındığını belirten sözcü, "Duruşlarını tam anlamak üzere Amerikalılarla yakın temastayız. En önemli önceliğimiz, seyahat eden halkın güvenliğidir. Bu nedenle havacılık güvenliğimizi sürekli gözden geçiriyoruz. Uygulamadan etkilenen havayolları yeni koşullardan haberdar ediliyor." ifadelerini kullandı.

Uygulamadan etkilenen İngiliz havayolu şirketleri, "British Airways", "EasyJet", "Jet2.com", "Monarch", "Thomas Cook" ve "Thomson" olarak sıralanırken, diğer ülke havayolu şirketlerinin ise "Türk Hava Yolları", "Pegasus Hava Yolları", "Atlas Global Hava Yolları", "Middle East Airlines", "Egyptair", "Royal Jordanian", "Tunisair" ve "Saudia" olduğu belirtildi.

AA

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