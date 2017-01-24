Trump Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan Çıkma Kararını İmzaladı

»Ana Sayfa»Dünya
24.01.2017 00:20
Trump Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan Çıkma Kararını İmzaladı
ABD Başkanı Trump, ülkesinin Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan çıkılmasını onaylayan kararı imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından ABD'nin çekilmesi için başkanlık emri (executive order) imzaladığını duyurdu.

Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Trump, seçim kampanyasında vadettiği üzere, Asya-Pasifik bölgesinde toplam 12 ülkenin dahil olduğu TPP anlaşmasından ABD'nin çekilmesi için bir başkanlık emri imzaladı.

Trump, TPP'in "Kötü bir anlaşma" olduğunu ifade ederek, ABD'nin TPP'den ayrılması konusunda, "Bunu uzun süredir konuşuyorduk. Az önce gerçekleştirdiğimiz icraat Amerikalı işçiler için önemli." ifadesini kullandı.

TPP anlaşması ABD'nin eski başkanı Barack Obama tarafından iki yıl boyunca müzakere edilmiş, ancak ABD Kongresi tarafından onaylanmamıştı.

Uzmanlar, ABD'nin TPP'den çekilmesinin ülke ekonomisine doğrudan etkisinin olmayacağını belirterek, Trump'ın Obama'dan çok farklı ekonomik ve ticari politikalar izleyeceğini vurguluyor.

Trump, ayrıca, pazartesi günü imzaladığı diğer başkanlık emirlerinde ABD hükümetinde çalışan kişilerin görevlerinden ayrılması durumunda 5 yıl boyunca lobicilik faaliyetlerinde bulunmasını engelledi.

Bir diğer başkanlık genelgesiyle de kürtaja destek veren uluslararası gruplara federal yardım yapılmasını yasaklayan Trump, ayrıca, ABD silahlı kuvvetleri hariç, federal kurumlara yapılacak tüm işe alımları dondurma kararı aldı.

AA

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