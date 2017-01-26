Trump: Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler Oluşturacağım

»Ana Sayfa»Dünya
26.01.2017 11:28
Trump: Suriye'de Kesinlikle Güvenli Bölgeler Oluşturacağım
ABD Başkanı Trump, Amerikan ABC kanalına verdiği mülakatta Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Cuma günü yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı olan Donald Trump, Beyaz Saray'daki koltuğuna oturduktan sonraki ilk televizyon mülakatını ABC kanalından David Muir'e verdi.

Beyaz Saray'da gerçekleştirilen mülakatta Trump, Suriye'de 6 yıldır süren iç savaş sonucu ortaya çıkan milyonlarca mültecinin Avrupa ülkeleri yerine "ülke içinde oluşturulacak güvenli bölgelerde" kalmalarının daha doğru olacağını belirterek "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Bence Avrupa, milyonlarca insanın Almanya ve diğer ülkelere alınmasına izin vermekle büyük bir hata yaptı. Şimdi orada olan şey tam bir felaket." dedi.

Daha önce de birkaç kez Suriye halkı ülke içinde güvenli bölgeler oluşturulması gerektiğini kaydeden Trump'ın bugünlerde bu önerisinin de yer aldığı bir başkanlık kararnamesine imza atması bekleniyor.

"Müslümanlar ABD'ye alınmasın önerisi değil"

Programda öne çıkan bir diğer konu da ABD'ye gelecek kişilere uygulanan vize rejiminin sıkılaştırılması ve özellikle belli ülkelerden başvuran kişilerin daha katı güvenlik prosedürlerine tabi tutulması oldu.

Yeni vize yaklaşımının "Müslümanların ABD'ye alınmaması" anlamına gelip gelmediğini soran Muir'e cevaben Trump, "Hayır, bu Müslümanların yasaklanması durumu değil fakat çok fazla terör barındıran ülkelerle ilgili. Bu ülkelerden gelen insanlar burada büyük sorunlara neden oluyorlar. Ülkemizin bu kişiler olmadan da zaten yeterince sorunu var." ifadelerini kullandı.

"Meksika, duvarın parasını yüzde 100 ödeyecek"

Meksika sınırına duvar inşası sözlerini bir kez daha yineleyen Trump, ilk başta Amerikan vergi mükelleflerinin parasıyla yapılacak olan duvarın masraflarının Meksika'dan kesinlikle alınacağını dile getirdi.

"Meksika, duvarın parasını yüzde 100 ödeyecek." diyen Trump, yakın zamanda Meksika hükümeti ile görüşmelere başlayacaklarını ve söz konusu paranın "bir şekilde" tahsil edileceğini bildirdi.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Bulgaristan Meclisini Feshetti24 Ocak 2017 Salı 23:33
  • İngiltere Başbakanı Theresa May Türkiye’ye Gelecek!24 Ocak 2017 Salı 16:20
  • “Yaklaşık 1,5 Milyar Kişi Çölleşme Tehdidi Altında”24 Ocak 2017 Salı 15:07
  • Trump Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan Çıkma Kararını İmzaladı24 Ocak 2017 Salı 00:20
  • “ABD Büyükelçiliğinin Taşınması Konusunda Verilmiş Bir Karar Yok”23 Ocak 2017 Pazartesi 23:50
  • İspanya’dan ABD’ye İspanyolca Tepkisi23 Ocak 2017 Pazartesi 22:34
  • “Mülteciler Sınıra Dayanınca Irkçılıklarını Ortaya Koydular”23 Ocak 2017 Pazartesi 14:47
  • ABD Suriye’de 4. Askeri Üssünü İnşa Etti23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29
  • Van’ın Başkale Belediyesi’ne Kayyum Atandı22 Ocak 2017 Pazar 23:01
  • Le Pen: Avrupa Birliği Öldü22 Ocak 2017 Pazar 20:21
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim