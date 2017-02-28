Trump, Savunma Harcamalarını 54 Milyar Dolar Arttırıyor!
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın ilk bütçe teklifi, savunma harcamalarında 54 milyar dolarlık artış öngörüyor. Askerî harcamalardaki artışın, diğer federal kurumların bütçelerinde yapılacak kesintilerle dengelenmesi hedefleniyor.
Trump yönetiminin, 2018 mali yılına yönelik bütçe planına dâir ilk detaylar, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi (OMB) yetkililerinin yaptığı telekonferansta açıklandı. Yetkililerin isimlerinin verilmemesi şartıyla yapılan telekonferansta, bütçe planında savunma harcamalarının 54 milyar dolar (yüzde 9,2) arttırılmasının öngörüldüğü bildirildi.
Bütçe planı, seçim kampanyası boyunca, ABD ordusunun tükenmiş durumda olduğunu savunan ve “orduyu yeniden inşa etme” vaadinde bulunan Trump’ın sözünü tuttuğu şeklinde yorumlandı.
ABD’nin 45. Başkanı Donald Trump’ın selefi Barack Obama ise 4 trilyon dolarlık 2017 federal bütçesinde, ABD Savunma Bakanlığı’na yaklaşık 583 milyar dolar ayırmıştı.
“Diğer Kurumların Bütçeleri Küçülecek, Dış Yardımlar Azalacak”
OMB yetkilileri, telekonferansta, ayrıca, bütçe planında savunma harcamalarında öngörülen artışın, diğer federal kurumların giderlerinde yapılacak kesintilerle dengeleneceğini ifade etti.
Hangi kurumların bütçelerinde kesintiye gidileceği konusunda detaya girmeyen yetkililer, buna karşın, “yabancı ülkelere yönelik yardımlarda büyük azalma olacağını” bildirdi. Trump’ın daha önceki açıklamaları ise kaynakları azaltılacak federal kurumların başında Çevre Koruma Ajansı (EPA) gibi regülasyon odaklı kuruluşların geleceğine işaret etmişti.
Trump: Bütçem, Savunma Harcamalarında Tarihî Artış İçeriyor
Trump, Ulusal Valiler Birliği üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, bütçe teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Federal hükûmetin en önemli sorumluluklarından birinin bütçenin kontrol edilmesi olduğunu vurgulayan Trump, şunları kaydetti:
“Benim ilk bütçem gelecek ay Kongre’ye sunulacak. Bu bütçe, birçok farklı şeyin yanında halkın ve ulusun güvenliğine dayanacak ve güçlü olacak. ABD’nin en çok ihtiyaç duyduğu anda tükenen ordusunun yeniden inşa edilmesi için savunma harcamalarında tarihî artış içerecek.”
Öte yandan, ABD’nin son 17 yılda Orta Doğu’da 6 trilyon dolar harcamasının “kabul edilemez” olduğunu söyleyen Trump, bütçe planına ilişkin daha fazla detaya, Kongre’de yapacağı konuşmada yer vereceğini bildirdi.
Kaynak: AA
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