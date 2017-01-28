Trump Rusya'ya Yönelik Yaptırımları Kaldıracak mı?
ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May'in Beyaz Saray'daki ortak basın toplantısında Moskova ile iyi ilişkiler geliştirmek istediğini ifade eden Trump, "Ancak Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını tartışmak için henüz çok erken." dedi.
ABD'nin yeni Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki ilk yabancı lider olarak ağırladığı İngiltere Başbakanı May ile baş başa görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yarın bir telefon görüşmesi yapacağını belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler kurmak istediğini dile getirerek, "Ancak Rusya'ya yaptırımların kaldırılmasını tartışmak için henüz çok erken." dedi.
"MOSKOVA İLE İYİ İLİŞKİLERİN GARANTİSİ YOK"
Daha önceki açıklamalarında Moskova ile iyi ilişkiler kurmak istediğini, ancak bunun bir garantisinin olmadığını anlatan Trump, Putin ile yapacağı görüşmenin ardından iki ülke arasındaki ilişkilerin seyrinin belli olacağını söyledi.
Sadece Rusya ile değil, Çin ile de iyi ilişkiler kurmak istediğini, ancak Amerikan halkının çıkarları doğrultusunda hareket edeceğini ifade eden Trump, Washington-Moskova hattında nasıl bir yeni sayfa açılacağının ilerleyen günlerde belli olacağını belirtti.
"Rusya'ya yaptırımların kaldırılması" ihtimaline ilişkin endişelerini dile getiren May ise Moskova'nın Kırım'ı işgaliyle ilgili yaptırımların, mevcut koşullar değişmediği sürece kaldırılmaması gerektiği yorumunu yaptı.
"NATO'NUN YÜZDE YÜZ ARKASINDA OLDUĞUNUZU TEYİT ETTİNİZ"
NATO ile ilgili bir soru üzerine İngiltere Başbakanı May, "Bugün (NATO) ittifakına olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha teyit ettik. Bay Başkan, sanıyorum NATO'nun yüzde 100 arkasında olduğunuzu teyit ettiniz." şeklinde konuştu.
"WATERBOARDİNG KONUSUNDA MATTİ'E UYACAĞIM"
Bir soru üzerine (mahkumlarda boğulma hissi uyandıran işkence yöntemi) "waterboarding" işkence yönteminin "işe yarayacağı konusunda" kendisinin ikna olduğunu vurgulayan Trump, kendi atadığı Savunma Bakanı James Mattis'in uzmanlığına ve bu sorgu yöntemleriyle ilgili görüşlerine uyacağını belirtti.
"General Mattis açık bir şekilde işkenceye veya waterboarding'e inanması gerekmediğini dile getirdi. Bu konuda onun pozisyonuna güveneceğim." diyen Trump, kendi bakanının önerilerine uyacağı mesajını verdi.
NİETO İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ
Toplantıdan önce Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto ile 1 saate yakın telefon görüşmesi yaptığını ifade eden Trump, görüşmenin "olumlu" ve "verimli" geçtiğini söyledi, ancak içeriğe ilişkin detay vermekten kaçındı.
Meksika sınırına duvar konusundaki "konuşmalarının Nieto ile aralarında gizli kalacağını" ifade eden Trump, dostane bir görüşme yaptıklarını ifade etmekle yetindi.
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