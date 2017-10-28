Trump-Rusya Soruşturmasında İlk İddianame Hazırlandı

İddianame mahkeme kararıyla gizli tutulduğundan kimin neyle itham edildiği henüz açıklanmadı. Amerikan istihbarat ajanslarının geçtiğimiz ocak ayında hazırladığı bir raporda, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği öne sürülmüş, Adalet Bakanlığı iddiaların araştırılması için soruşturma başlatmıştı.

Robert Mueller’in başkanlığını yürüttüğü soruşturma derinleştikçe, Başkan Donald Trump’ın yakın çevresinden isimlerin seçim kampanyası boyunca Rus diplomatlarla görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Soruşturma kapsamında, Rusya’nın rolünün yanı sıra Trump’ın veya danışmanlarının bu hususta adaleti yanıltıp yanıltmadığı da araştırılıyor.

Demokratların adayı Hillary Clinton’ı itibarsızlaştırmak için elektronik postalarına siber saldırı emrini bizzat verdiği öne sürülen Kremlin, tüm suçlamaları reddediyor.

TRUMP BAĞLANTIYI İNKAR ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da Cuma günü yaptığı açıklamada, kendisi ile Rusya arasında bir anlaşma bulunmadığına "ortak karar verildi", ancak Moskova ile Bayan Clinton arasında bağlantılar olduğunu söyledi.

Cumhuriyetçi milletvekili, Hilary Clinton'un devlet bakanı olan 2010 yılında bir Rus şirketi ile uranyum anlaşmasının kocasının hayır kurumuna bağış karşılığı mühürlendiğini söyledi. Davaya bir soruşturma açıldı. Demokratlar, dikkatin Rusya ile Trump arasındaki sözde bağlardan kopma girişiminde bulunduğunu belirtti.

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