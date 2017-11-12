Trump: Putin'e ABD Seçimlerine Müdahale Edip Etmediğini Tekrar Sordum

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Toplantısı kapsamında Vietnam'ın Da Nang şehrinde bulunan Donald Trump, temaslarına ilişkin basın mensuplarına değerlendirme yaptı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında verdiği demeçte, “Putin'e ABD seçimlerine müdahale edip etmediğini tekrar sordum. 'Ben yapmadım.' dedi. Sadece birkaç kez sorabilirsiniz. Her beni gördüğünde 'Ben yapmadım.' dedi. Gerçekten inanıyorum ki 'Ben yapmadım.' dediğinde yapmadığını kastediyordur." şeklinde konuştu.

Burada kalıp Putin’le bu konuyu tartışamayacağını söyleyen Trump, “Onunla burada bu konu için tartışamam. Onun Suriye dışında olmasını ve onunla Ukrayna konusunda çalışmayı tercih ederdim. Rusya ile iyi ilişkilere sahip olmak harika bir şey." ifadelerini kullandı.

AA