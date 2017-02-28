Trump, Protestolardan Obama’yı Sorumlu Tuttu!

»Ana Sayfa»Dünya
28.02.2017 20:50
Trump, Protestolardan Obama’yı Sorumlu Tuttu!
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, “Bence basına sızan bilgilerin arkasında Obama var.” dedi.

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, yönetimden basına sızan bilgilerin ve ülke genelinde hükûmete yönelik protestoların arkasında ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın olduğunu öne sürdü.

Trump, televizyon kanalı Fox’da Obama hakkında açıklamalar yaptı.

AA’da yer alan habere göre, “Bence sızan bilgilerin arkasında Obama var çünkü onun adamları kesinlikle bunların arkasında.” iddiasında bulunan Trump, “Bazı bilgilerin çok hassas olduğu bu sızıntılar muhtemelen Obama’nın adamları tarafından yapılıyor. Çünkü bu insanlar ulusal güvenlik anlamında çok kötüler.” görüşünü savundu.

“Protestoların Arkasında da Obama Var”

Trump, ayrıca, ülke genelinde kendisine yönelik protestoların arkasında da Obama’nın olduğunu ileri sürdü.

Bunun kendisini rahatsız etmediğini belirten Trump, “Bunu anlıyorum, çünkü siyâset biraz böyle. Bana karşı yapılan olayların arkasında olması da siyâsetin bir parçası. Muhtemelen bu devam edecek. Bu olanlardan dolayı şaşırmadım çünkü işler biraz böyle yürüyor. Obama’nın kalmasını istediği birçok politikayı değiştiriyorum.” dedi.

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