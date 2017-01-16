Trump: NATO, Modası Geçmiş Bir Örgüt
İngiliz The Times gazetesi, ABD Başkanlığını 20 Ocak'ta devralacak Donald Trump'la mülakât yaptı. Trump, NATO'yu modası geçmiş bir örgüt olarak tanımlamakla birlikte yine de kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Trump, "NATO'nun sorunları olduğunu çok daha önce de söyledim. Birincisi modası geçmiş bir örgüt, çünkü çok uzun zaman önce kuruldu. İkincisi ülkeler ödemeleri gereken aidatı ödemiyor" dedi.
NATO'nun "terörle mücadeleyi umursamadığını" söyleyen Trump, "Sadece 5 ülke örgüte katılım payını ödüyor, diğer ülkeler ödemiyor. Bu da ABD için adaletsiz bir durum" dedi.
"Avrupalıların ABD'ye girişi kısıtlanacak"
Donald Trump, ABD'nin sınırlarının kuvvetlendirilmesi çerçevesinde ise gelecek hafta Pazartesi günü birkaç düzenlemenin imzalanacağını bildirerek, bu kapsamda Avrupa ülkeleri vatandaşlarının ABD'ye girişine sınırlamalar getirilebileceğini kaydetti.
"Merkel feci bir hata yaptı"
Trump, röportajında Almanya Başbakanı Merkel'e "büyük saygı duyduğunu" söyledi ancak Merkel'in 1 milyondan fazla sığınmacıyı Almanya topraklarına kabul etmesini eleştirdi. Trump, "Bence Merkel tüm bu sığınmacıları ülkesine alarak feci bir hata yaptı. Kimse bu insanların nereden geldiğini dahi bilmiyor. Yani bence Merkel feci bir hata yaptı, kötü bir karar aldı" dedi. Trump ayrıca, "AB, Almanya'nın aracı oldu" yorumunda bulundu.
"Nükleer silahlar azaltılmalı"
Nükleer silahların azaltılması yönünde imzalanacak bir anlaşma karşılığında Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldıracağını da ifade eden Trump, "Rusya'ya yönelik bazı yaptırımlar var. Bakalım Rusya ile bazı iyi anlaşmalara varabilecek miyiz? Bence nükleer silahlar ciddi ölçüde azaltılmalı. Bu anlaşmanın bir parçası" dedi.
Trump, görevine Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenerek başlayacağını, ancak bu güvenin ne kadar süreceğini zamanın göstereceğini kaydetti.
"Musul felâkete dönüştü"
ABD'nin önceki yönetimler dönemindeki dış politikasını da eleştiren Trump, Irak'ın işgaliyle ilgili "Muhtemelen ülkemiz tarihinin en kötü kararıydı. İşgal, arı kovanına çomak sokmaktı." dedi. Trump ayrıca Afganistan'daki durumun kötüye gittiğini ve Musul'u tekrardan ele geçirme girişimlerinin de felâkete dönüştüğünü söyledi.
"Ülkeler kendi kimliklerine sahip çıkmak istiyorlar"
Trump göreve gelmesinin ardından ABD ve İngiltere arasında hızlı bir şekilde karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının sağlanacağına işaret etti. Trump, “İngiltere’nin AB’den ayrılacağını söyledim. Ayrıldı. Herkes benim çılgın olduğumu düşünmüştü. Ülkeler kendi kimliklerine sahip çıkmak istiyorlar. İngiltere’de kendi kimliğini istedi. Fakat eğer bütün göçmenleri almak zorunda bırakılmasalardı Brexit gerçekleşmezdi diye düşünüyorum.” görüşüne yer verdi.
ABD Başkanlığını devretmeye hazırlanan Barack Obama, referandum öncesinde İngiltere’nin, AB’den ayrılması durumunda Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşmasında taraf olmayacağına işaret ederek, İngiltere’nin ABD ile münferit bir anlaşma konusunda "sıranın en sonunda" olacağını açıklamıştı.
Kaynak: AA
- Yorumlar 0
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Yasin Asma Kardeşimizden İbretlik Bir Yazı: Kim Milyoner Olmak İster?
- İran Yeni Satın Aldığı Uçağı Airbus'u “Hacı” Yapacak
- “15 Temmuz Darbe Girişiminde ve Sonrasında Takınılan Maskeler”
- Esed’in Ortağı İran 18 bin Afgan Militanı Suriye’de Savaştırıyor!
- Aladağ’da 11 Çocuğun Can Verdiği Yurt Yangınına İlişkin Bilirkişi Raporu
- KHK Marifetiyle İhraç Edilen Polis Memuru Metin Kaplan’ın Mektubu
- Direnişçiler Gap Ovası’ndaki Esed Mevzilerini Füze ile Vurdu!
- "Devletin Bekası" Sorunu Var mı?
- 2. Ordu Komutanı Temel: Ölüm Timi Hazırlamışlardı
- “IŞİD, 320 Iraklıyı Serbest Bıraktı”
- Erbil’den İran Devrim Muhafızları’na Tepki
- Yasin Asma Kardeşimizden İbretlik Bir Yazı: Kim Milyoner Olmak İster?
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- İran Yeni Satın Aldığı Uçağı Airbus'u “Hacı” Yapacak
- Esed’in Ortağı İran 18 bin Afgan Militanı Suriye’de Savaştırıyor!
- Katar’dan Gazze’ye Elektrik Yardımı
- Direnişçiler Gap Ovası’ndaki Esed Mevzilerini Füze ile Vurdu!
- 2. Ordu Komutanı Temel: Ölüm Timi Hazırlamışlardı
- "Devletin Bekası" Sorunu Var mı?
- El ile Duvar Yazısı Dil ile Taciz, Küfür, Hakaret
- İnönü Gazilerimize Değil, Yunan Harp Malullerine 300 Lira Yardım Etmiş!
- Fuat Avni'nin Kimliği Belli Oldu
- Zulme Ses Çıkarmayan Gösterişli Namazlarımız ve Kof İbadetlerimiz!
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim