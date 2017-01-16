Trump, "NATO modası geçmiş bir örgüt çünkü çok uzun zaman önce kuruldu. Terörle mücadeleyi umursamıyor" dedi. Trump ayrıca, Avrupa ülkeleri vatandaşlarının ABD'ye girişine sınırlamalar getirebileceklerini de söyledi.

İngiliz The Times gazetesi, ABD Başkanlığını 20 Ocak'ta devralacak Donald Trump'la mülakât yaptı. Trump, NATO'yu modası geçmiş bir örgüt olarak tanımlamakla birlikte yine de kendisi için çok önemli olduğunu söyledi. Trump, "NATO'nun sorunları olduğunu çok daha önce de söyledim. Birincisi modası geçmiş bir örgüt, çünkü çok uzun zaman önce kuruldu. İkincisi ülkeler ödemeleri gereken aidatı ödemiyor" dedi.

NATO'nun "terörle mücadeleyi umursamadığını" söyleyen Trump, "Sadece 5 ülke örgüte katılım payını ödüyor, diğer ülkeler ödemiyor. Bu da ABD için adaletsiz bir durum" dedi.

"Avrupalıların ABD'ye girişi kısıtlanacak"

Donald Trump, ABD'nin sınırlarının kuvvetlendirilmesi çerçevesinde ise gelecek hafta Pazartesi günü birkaç düzenlemenin imzalanacağını bildirerek, bu kapsamda Avrupa ülkeleri vatandaşlarının ABD'ye girişine sınırlamalar getirilebileceğini kaydetti.

"Merkel feci bir hata yaptı"

Trump, röportajında Almanya Başbakanı Merkel'e "büyük saygı duyduğunu" söyledi ancak Merkel'in 1 milyondan fazla sığınmacıyı Almanya topraklarına kabul etmesini eleştirdi. Trump, "Bence Merkel tüm bu sığınmacıları ülkesine alarak feci bir hata yaptı. Kimse bu insanların nereden geldiğini dahi bilmiyor. Yani bence Merkel feci bir hata yaptı, kötü bir karar aldı" dedi. Trump ayrıca, "AB, Almanya'nın aracı oldu" yorumunda bulundu.

"Nükleer silahlar azaltılmalı"

Nükleer silahların azaltılması yönünde imzalanacak bir anlaşma karşılığında Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldıracağını da ifade eden Trump, "Rusya'ya yönelik bazı yaptırımlar var. Bakalım Rusya ile bazı iyi anlaşmalara varabilecek miyiz? Bence nükleer silahlar ciddi ölçüde azaltılmalı. Bu anlaşmanın bir parçası" dedi.

Trump, görevine Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenerek başlayacağını, ancak bu güvenin ne kadar süreceğini zamanın göstereceğini kaydetti.

"Musul felâkete dönüştü"

ABD'nin önceki yönetimler dönemindeki dış politikasını da eleştiren Trump, Irak'ın işgaliyle ilgili "Muhtemelen ülkemiz tarihinin en kötü kararıydı. İşgal, arı kovanına çomak sokmaktı." dedi. Trump ayrıca Afganistan'daki durumun kötüye gittiğini ve Musul'u tekrardan ele geçirme girişimlerinin de felâkete dönüştüğünü söyledi.

"Ülkeler kendi kimliklerine sahip çıkmak istiyorlar"

Trump göreve gelmesinin ardından ABD ve İngiltere arasında hızlı bir şekilde karşılıklı serbest ticaret anlaşmasının sağlanacağına işaret etti. Trump, “İngiltere’nin AB’den ayrılacağını söyledim. Ayrıldı. Herkes benim çılgın olduğumu düşünmüştü. Ülkeler kendi kimliklerine sahip çıkmak istiyorlar. İngiltere’de kendi kimliğini istedi. Fakat eğer bütün göçmenleri almak zorunda bırakılmasalardı Brexit gerçekleşmezdi diye düşünüyorum.” görüşüne yer verdi.

ABD Başkanlığını devretmeye hazırlanan Barack Obama, referandum öncesinde İngiltere’nin, AB’den ayrılması durumunda Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşmasında taraf olmayacağına işaret ederek, İngiltere’nin ABD ile münferit bir anlaşma konusunda "sıranın en sonunda" olacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA