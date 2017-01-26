Trump Meksika Sınırına Duvar Örecek

»Ana Sayfa»Dünya
26.01.2017 02:44
Trump Meksika Sınırına Duvar Örecek
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameye imza attığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladığını açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığına gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Trump, aylardır Amerikan kamuoyunda tartışılan "Meksika sınırına duvar örülmesi" ile ilgili başkanlık kararnamesine imza attığını bildirdi.

"Amerika, bugünden itibaren sınırlarının kontrolünü geri alıyor"

ABD-Meksika sınırına örülecek duvarla yasa dışı göçmenlerin, insan kaçakçılığının ve uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydeden Trump, "Amerika, bugünden itibaren sınırlarının kontrolünü geri alıyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 bin 200 kilometre uzunluğunda olması öngörülen duvarın inşasıyla ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirdi.

Birkaç ay içinde yapımına başlanması planlanan duvarın ne kadar süre içinde tamamlanacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Trump Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan Çıkma Kararını İmzaladı24 Ocak 2017 Salı 00:20
  • “ABD Büyükelçiliğinin Taşınması Konusunda Verilmiş Bir Karar Yok”23 Ocak 2017 Pazartesi 23:50
  • İspanya’dan ABD’ye İspanyolca Tepkisi23 Ocak 2017 Pazartesi 22:34
  • “Mülteciler Sınıra Dayanınca Irkçılıklarını Ortaya Koydular”23 Ocak 2017 Pazartesi 14:47
  • ABD Suriye’de 4. Askeri Üssünü İnşa Etti23 Ocak 2017 Pazartesi 10:29
  • Van’ın Başkale Belediyesi’ne Kayyum Atandı22 Ocak 2017 Pazar 23:01
  • Le Pen: Avrupa Birliği Öldü22 Ocak 2017 Pazar 20:21
  • Şırnak’ta El Yapımı Patlayıcıyla Oynayan İki Çocuk Yaralandı!22 Ocak 2017 Pazar 16:47
  • Trump’ın İlk Ziyareti CIA Merkezine22 Ocak 2017 Pazar 10:48
  • İşgalci İsrail Trump’ı Kudüs’e Davet Etti!21 Ocak 2017 Cumartesi 23:46
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    1982 Anayasası
    1982 Anayasası
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim