Trump, Meksika Sınırına Duvar İnşasını Onayladı

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26.01.2017 17:17
Trump, Meksika Sınırına Duvar İnşasını Onayladı
ABD Başkanı Donald Trump, "yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladığını açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığı'na gerçekleştirdiği ziyarette konuşan ABD Başkanı Donald Trump, aylardır Amerikan kamuoyunda tartışılan "Meksika sınırına duvar örülmesi" ile ilgili başkanlık kararnamesine imza attığını açıkladı. ABD-Meksika sınırına örülecek duvarla yasa dışı göçmenlerin, insan kaçakçılığının ve uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirten Trump, "Amerika, bugünden itibaren sınırlarının kontrolünü geri alıyor" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 bin 200 kilometre uzunluğunda olması öngörülen duvarın inşasıyla ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini tekrar söyledi.

Birkaç ay içinde yapımına başlanması planlanan duvarın ne kadar süre içinde tamamlanacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

'Duvar için para ödemeyeceğiz'

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Çarşamba akşamı televizyonda yayımlanan konuşmasında Trump’ın hamlesini kınadı. Ülkesinin duvar için para ödemeye niyeti olmadığını tekrarladı.

Salı günü Beyaz Saray’da Trump’la görüşmesi planlanan Pena Nieto, “ABD’nin duvar örülmesini devam ettirme yönündeki kararını esefle karşılıyor ve kınıyorum. Yıllardır bu duvar bizi birleştirmektense bölüyor. Meksika duvarlara inanmıyor. Daha önce de söylediğim gibi, herhangi bir duvar  için para ödemeyeceğiz” dedi.

"Meksika, bu parayı öyle ya da böyle ödeyecek"

Konuyla ilgili açıklamasında Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da, "Meksika, bu parayı öyle ya da böyle ödeyecek" değerlendirmesini yapmıştı.

Aynı saatlerde Beyaz Saray'dan yapılan iki farklı yazılı açıklamayla Trump'ın "Meksika sınırında duvar" ve "yasa dışı göçmenleri koruyan şehirlerle" ilgili kararnamelere imza attığı belirtildi.

İkinci kararnameyle Trump, yasa dışı şekilde ülkede bulunan göçmenlerin ABD'den gönderilmesi önerisini reddeden genellikle Demokrat valilerin yönettiği eyaletlerin federal bütçelerini sınırlamayı öngörüyor.

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ise, Trump'ın iki ülke sınırında inşa etmeyi planladığı duvar için ödeme yapmayacaklarını daha önce birçok kez ifade etmişti.

Trump, Kuzey Dakota’da Kızılderililerin yaşadığı bölgeye inşa edileceği gerekçesiyle aylardır protesto edilen petrol boru hattına da onay veren başkanlık emrini imzalamıştı. Karara tepki gösteren protestocular sokaklara dökülmüştü.

Kaynak: Reuters, AA

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