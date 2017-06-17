Trump, Küba ile Başlatılan Normalleşme Sürecini İptal Etti

Trump, ABD'de Kübalı göçmenlerin yoğunluklu olarak yaşadığı Miami'de yaptığı konuşmada, ABD'nin Küba politikasını değiştirdiklerini belirterek, "Derhal yürürlüğe girmek üzere, önceki ABD yönetiminin Küba ile yaptığı tek taraflı anlaşmayı iptal ediyorum." dedi.

Trump, Obama yönetiminin, 2014'ün sonunda 50 yılı aşkın süredir diplomatik bağı bulunmayan ve ekonomik yaptırım uygulanan Küba ile aldığı ilişkileri normalleştirme kararının sadece Küba hükümetinin menfaatine olduğunu söyledi.

Anlaşmanın Küba ve Amerika halkının menfaatlerini göz önünde bulundurmadığını kaydeden Trump, "Küba'ya yapılan yatırımlar ve turizm, doğrudan askeriyeye kazanç sağlıyor. Rejim parayı alıyor ve piyasayı kontrolü altında tutuyor. Son (ABD) yönetiminin aldığı Başkanlık Kararnamesinin sonucunda Küba'da baskı, demokratik hareketlere ve barışa saldırı arttı." ifadesini kullandı.

Küba'da yaşanan insan hakları ihlallerini takip ettiklerini belirten Trump, "Yakında özgür bir Küba'ya kavuşacağız." diye konuştu.

Trump, bu süreçte iki ülkenin büyükelçiliklerinin görevlerine devam edeceğini açıkladı.

ABD'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ HALEY: BAŞKAN TRUMP DOĞRU OLANI YAPTI

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, eski Başkan Barack Obama'nın Küba ile başlattığı normalleşme sürecinin iptal edilmesine ilişkin, "Başkan Trump doğru olanı yaptı. Amerikan dolarları Küba ordusunu ve rejimini desteklemek için kullanılmamalı." ifadesini kullandı.

Haley, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba ile başlatılan normalleşme sürecini iptal ettiğini bildirmesinin ardından yaptığı açıklamada, Küba'yı "dünyadaki en baskıcı diktatörlüklerden biri" olmakla suçladı.

Küba'nın kendi halkını en temel özgürlüklerden mahrum ettiğini öne süren Haley, Obama yönetiminin politikalarının Küba'nın bu uygulamalarını değiştirmediğini belirtti.

Haley, "Başkan Trump doğru olanı yaptı. Amerikan dolarları Küba ordusunu ve rejimini desteklemek için kullanılmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

Küba halkının bir gün özgürlüğüne kavuşacağını vurgulayan Haley, bugün alınan kararın o günün gelmesine yardımcı olacağını savundu.