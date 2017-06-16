Trump, Küba Anlaşmasını Bozuyor

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası sürecinde kendisinden önceki başkan Barack Obama’nın Küba politikasını sert bir şekilde eleştirmiş ve yapılan anlaşmayı bozacağını ifade etmişti.

Euro News’ta yer alan habere göre, Trump, Amerika için “daha iyi bir anlaşmanın” mümkün olduğunu ileri sürerek adaya yapılan turistik ziyaretleri yasaklamaya, 56 yıllık ambargoyu yeniden başlatmaya ve finansal işlemleri askıya almaya hazırlanıyor.

Amerika ve Küba halklarının çıkarlarını gözettiğini savunan Trump, Castro rejiminin eline geçen maddi kazancın çok küçük bir bölümünün halka yansıdığını ve yapılan anlaşmanın Küba halkına yaramadığını söylüyor.

Trump’ın politikası geçtiğimiz yıl özel lisanslar alarak Küba’da iş yapmaya başlayan ticari şirketlerin ve otellerin de lisanslarının iptal olacağı anlamına geliyor.

Trump yönetimi, adaya yapılacak her tür ziyaretin şartlarını da oldukça zorlaştıracak. Adaya gitmek isteyen her Amerikalının Küba halkıyla “anlamlı etkileşimde” bulunduğunu ispat edecek detaylı aktivite planlaması, sunması ve yapacakları her harcamayı kayıt altına alması zorunlu olacak.