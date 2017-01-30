Trump, Kral Selman ile Telefonda Görüştü

ABD Başkanı Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasındaki telefon görüşmesinde iki lider, “Suriye ve Yemen’de güvenli bölgeler oluşturulması” konusunda mutabık kaldı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz arasındaki telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki “uzun soluklu dostluğun ve stratejik ortaklığın” altının çizildiği belirtildi.

“Suriye ve Yemen’de Güvenli Bölgeler Oluşturulması”

Açıklamada, Trump’ın, Kral Selman’dan “Suriye ve Yemen’de güvenli bölgeler oluşturulmasını desteklemesini rica ettiği”, Kral Selman’ın da buna katıldığı vurgulandı.

Aynı kapsamda iki liderin Suriye ve Yemen de dâhil bölgedeki “güvenlik” sorunlarının aşılmasında birlikte hareket etme konusunda uzlaştıkları da not edildi.

“İran’la Yapılan Nükleer Anlaşma”

Açıklamada, Trump ile Kral Selman’ın, “İran’la nükleer anlaşmanın dikkatli şekilde takibinin önemine ve İran’ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine” dikkat çektikleri vurgulandı. Kampanya döneminde İran’la nükleer anlaşmanın “çok kötü bir anlaşma” olduğunu dile getiren Trump’ın, bölgede “İran’ın rakibi” konumundaki Suudi Arabistan lideriyle ilk görüşmesinde bu konuda vurgu yapması dikkat çekti.

İki liderin görüşmesinde Trump, ayrıca, Kral Selman’ın 2030 Ekonomik Programı’nı desteklediğini dile getirerek, iki ülke arasındaki “ekonomi ve enerji iş birliğinin güçlendirilmesi” taahhüdünde bulundu.

Açıklamada, görüşmede Kral Selman’ın, “Orta Doğu’daki terörü yenme çabalarına öncülük etmesi” konusunda Trump’a yaptığı çağrının da ele alındığı bildirildi.

Trump-Bin Zayid Görüşmesi

Beyaz Saray’dan yapılan diğer yazılı açıklamada da Trump ile Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Trump’ın, bin Zayid ile görüşmesinde de “bölgede yerlerinden edilen mülteciler için güvenli bölgeler oluşturulması konusunda desteğini rica ettiği” ve Veliaht Prensi’nin de buna destek vereceğini ifade ettiği kaydedildi.

Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Kyo-ahn ile Telefonda Görüştü

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanlığı’na vekâlet eden Hwang Kyo-ahn’ın, göreve başlaması dolayısıyla Trump’ı tebrik etmek için aradığı belirtildi.

Açıklamada, ikili arasındaki görüşmede ABD-Güney Kore ilişkilerinin “sağlamlığına” vurgu yapıldığı kaydedildi.

Görüşmede Trump’ın, Güney Kore’nin “güvenliği” için askerî kapasitelerin tamamı da dâhil gerekli tedbirlerin alınacağı konusunda Kyo-ahn’a güvence verdiği ifade edildi.

Açıklamada, “İki lider Kuzey Kore tehdidine karşı ortak savunma kapasitelerinin güçlendirilmesi için gerekli adımları atma konusunda mutabık kaldı.” ifadesine yer verildi.