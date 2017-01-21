Trump Karşıtı Gösterilerde 224 Kişi Gözaltına Alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevini devralması dolayısıyla törenlerin yapıldığı başkent Washington’da gerçekleştirilen gösterilerde 217, New York’taki gösterilerde ise 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevini devralması dolayısıyla törenlerin yapıldığı başkent Washington’da gerçekleştirilen gösterilerde 217 kişinin gözaltına alındığı ve 6 polis memurunun hafif bir şekilde yaralandığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, Washington DC Geçici Polis Şefi Peter Newsham, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkentin birçok bölgesindeki Trump karşıtı gösterilerde şiddet olaylarının yaşandığını söyledi.

Newsham, gün boyu kentin bazı noktalarında patlak veren protestolara yaklaşık 500 kişinin katıldığını öne sürdü.

Devir teslim törenini akamete uğratmak istediği iler sürülen küçük bir grubun birkaç caddede ciddi hasara neden olduğunu söyleyen Newsham, “Akşam saatleri itibariyle toplam 217 gösterici gözaltına alındı. 3’ü taş ve benzeri maddelerin isabet etmesi sonucu başından olmak üzere 6 polis memuru hafif bir şekilde yaralandı.” dedi.

New York’ta Gösteriler

New York kentinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın görevine başlamasını protesto eden göstericilerden 7’si gözaltına alındı.

Aşağı Manhattan’daki Foley Square’de yağmur altında toplanan 2 bine yakın protestocu, Wall Street’te yer alan Trump Building’in önüne kadar yürüdü.

“Sosyalist Alternatif” adlı grubun düzenlediği protestoya işçi sendikaları, “Siyahların Yaşamı Önemlidir” ve “Wall Street’i İşgal” hareketlerinin üyeleri de destek verdi.

Yürüyüşe katılan ve bazıları Filistin bayrağı taşıyan kişiler, Trump karşıtı slogan attı.

New York 5. Cadde’deki Trump Tower önünde yapılan gösteride ise caddeye oturarak sivil itaatsizlik eyleminde bulunan New York Meclis Üyesi Jumaane Williams ve annesi dâhil 7 kişi gözaltına alındı.

Kelepçelenen göstericiler, polis minibüslerine bindirilerek polis merkezine götürüldü.

Los Angeles, San Francisco, Miami, Seattle ve Denver kentlerinde de Trump karşıtları gösteriler vardı. Bu eylemler olaysız sona erdi.