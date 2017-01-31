Trump Kararnameye Uymayı Reddeden Yates’i Görevden Aldı!

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, nüfusunun çoğunluğunu müslümanların teşkil ettiği 7 ülkenin vatandaşlarına ABD’nin kapılarını kapatan kararnameyi uygulamayacağını açıklayan Adalet Bakanı Vekili Sally Yates’i görevden aldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın, Adalet Bakanlığı’na vekâlet eden Sally Yates’i görevden aldığı bildirilerek, “Adalet Bakanı Vekili Sally Yates Birleşik Devletler’in vatandaşlarını korumaya yönelik tasarlanmış yasal bir kararnameyi uygulamayı reddederek Adalet Bakanlığı’na ihanet etmiştir. Bu kararnamenin yasallığı Adalet Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından onaylanmıştır.” ifadelerine yer verildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, Yates’in ABD’nin eski başkanı Barack Obama’nın atadığı bir yetkili olduğu ve “sınırlar” ile “yasa dışı göçmenlik” konularında zayıf olduğu öne sürüldü.

Yates’in Yerine Virginia Doğu Bölge Savcısı Boente Getirildi

Açıklamada, Yates’in yerine Virginia Doğu Bölge Savcısı Dana Boente’nin atandığı ifade edildi.

Beyaz Saray, Trump’ın Adalet Bakanı adayı Senatör Jeff Sessions’ın bakanlığının onaylanmasının Demokrat senatörler tarafından “siyâsî nedenlerle haksız bir şekilde bekletildiğini” savundu.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Boente de “Senatör Sessions onaylanana kadar Başkan Trump’ın kabinesinde görev almaktan onur duyarım. Halkımız ve ulusumuzun korunduğunu temin etmek için ülkemizin yasalarını savunacak ve uygulayacağım.” ifadelerini kullandı.

Yates’in Mektubu

Görevden alınan Yates, bir mektupla Adalet Bakanlığı avukatlarına Trump’ın cuma günü imzaladığı vize yasağı kararını mahkemelerde savunmamalarını söylemişti.

ABD medyasına yansıyan mektupta Yates, söz konusu kararın hukukiliğinden emin olmadığını ve bakanlığa bağlı avukatların mahkemelerde bu kararı savunmamasını istemişti.

“Bu başkanlık kararnamesini savunmanın bu sorumluluklarla örtüştüğü ve bu kararın hukuki olduğu konusunda ikna olmadım.” ifadelerini kullanan Yates, mahkemelerde her zaman “neyin doğru olduğunu arama” görevleri gereği bu vize yasağı kararını savunmayacaklarını bildirmişti.