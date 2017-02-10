Trump: İsrail’i Takdir Ediyor ve Anlıyorum Ama…

»Ana Sayfa»Dünya
10.02.2017 17:12
Trump: İsrail’i Takdir Ediyor ve Anlıyorum Ama…
ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana ilk defa İsrail'i Filistin topraklarındaki yerleşim birimleri konusunda eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail Hayom" gazetesine yaptığı açıklamada, "Yerleşimlerin barış sürecine faydası yok. Kullanılabilir araziler sınırlı ve her yerleşim yeri inşasında bunlar daha da azalıyor. Bütün seçenekleri araştırmamız lazım. Ancak bunun barış için iyi bir şey olduğunu sanmıyorum." dedi.

Filistin ile İsrail arasında barış istediğini belirten Trump şunları kaydetti:

"Görevim süresince İsrail'i kınamak istemiyorum. İsrail'in kınama ve zorluklar konusunda uzun bir tarihi var. Ben İsrail'i çok iyi anlıyorum ve takdir ediyorum. İnanıyorum ki barış İsrail için de mükemmel olacak."

Anlaşma konusunda iyimser olduğu mesajını veren Trump, "Elbette barış, herkes için iyi olmadığı sürece iyi sayılmaz. Bazıları anlaşma sürecinin devam etmesini mümkün görmüyor. Ben onlara katılmıyorum. İnanıyorum ki anlaşmaya varabiliriz, buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

"Büyükelçilik konusunu iyice düşünüyorum"

Trump, ABD Büyükelçiğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusunu ise ciddi şekilde düşündüğünü kaydetti.

ABD Başkanı, "Konuyu düşünüyorum, üzerinde çalışıyorum. Bu kolay bir karar değil. Uzun yıllardır konuşulan bir konu ve kimse bu kararı almak istemiyor. Ben de konuyu iyice düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yeni Zelanda’da Yüzlerce Balina Telef Oldu10 Şubat 2017 Cuma 11:27
  • Trump’ın Yasağını İptal Eden Mahkeme Kararı Onaylandı10 Şubat 2017 Cuma 11:16
  • Lice Belediyesi’ne Kayyum Atandı10 Şubat 2017 Cuma 11:01
  • Macaristan Mültecileri Konteynerlere Dolduracak10 Şubat 2017 Cuma 09:24
  • Tel Abyad'da Patlama10 Şubat 2017 Cuma 00:44
  • Almanya'da Başörtülü Öğretmen Tazminat Davasını Kazandı09 Şubat 2017 Perşembe 22:28
  • ABD'li Başörtülü Olimpiyat Oyuncusu Havalimanında Alıkonuldu09 Şubat 2017 Perşembe 21:04
  • Trump'tan Yeni Guantanamo Planı09 Şubat 2017 Perşembe 19:41
  • Fransa'da Flamanville Nükleer Santralinde Patlama09 Şubat 2017 Perşembe 17:35
  • “İnsan Dostuna Sigara İkram Eder mi?”09 Şubat 2017 Perşembe 13:48
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim