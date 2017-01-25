Trump İçin 'Vize Kararnamesi' İddiası
ABD Başkanı Donald Trump'ın, birçok ülkeden göçmenlerin ABD'ye girişini geçici olarak yasaklayan, Suriye'nin yanı sıra 6 ülkeden daha vize başvurularını geçici süreyle durduran ve Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnamelere bugün imza atacağı iddia edildi.
Amerikan medyasında yer alan ve Trump'ın yakın ekibindeki bazı isimlere dayandırılan haberlere göre, 20 Ocak Cuma günü başkanlık koltuğuna oturan Trump, bugün göçmenlere vize kısıtlaması ve Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnamelere imza atacak.
Seçim kampanyası döneminde "Müslümanların ABD'ye alınmaması" önerisini yapan ve sonraki açıklamalarında bununla "daha sıkı güvenli prosedürlerini kastettiğini" söyleyen Trump'ın, imzalayacağı kararnameyle birçok ülkeden gelen göçmenlerin birkaç aylığına ülkeye girişini yasaklayacağı öne sürüldü.
Bazı medya kuruluşlarında "4 ay" olarak belirtilen sürenin ne kadar olacağının, söz konusu kararnamenin açıklanmasıyla netleşmesi bekleniyor.
Suriye, İran ve Irak da var
Benzer bir kararname ile Trump'ın Suriye, Irak, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den gelen vize başvurularının "daha sıkı güvenlik prosedürleri tanımlanıncaya kadar" geçici süreyle askıya alacağı iddiası da ortaya atıldı.
Amerikan medyasındaki bazı haberlerde bu sürenin 30 gün olacağı ileri sürüldü.
Seçim kampanyası döneminde Trump, "teröristlerin olduğu bazı Müslüman ülkelerden gelen kişilerle ilgili daha sıkı güvenlik denetimi yapılması gerektiğini" dile getirmiş, bu kişilerin ülkeye girişinin engellenmesi için gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar söz konusu ülkelere vize kısıtlaması getirilebileceğini ifade etmişti.
Meksika sınırına duvar
Trump'ın bugün, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören bir kararnameye de imza atması bekleniyor.
Twitter hesabından salı günü yaptığı açıklamada Trump, "Yarın ulusal güvenlikle ilgili büyük bir gün planladık. Başka birçok şeyin yanında duvarı da inşa edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Seçim döneminde, Meksika'dan gelen kaçak göçmenleri önlemek için birçok kez sınıra duvar öreceğini kaydeden Trump'ın, başkanlık koltuğuna oturduktan 5 gün sonra bu yönde bir kararnameye imza atacağı öngörülüyor.
Donald Trump, 20 Ocak'ta yemin edip görevine başladıktan sonra seçim döneminde sözünü verdiği şekilde ilk imzasını, kendinden önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde çıkarılan sağlık reformu yasası Obamacare'in iptalini öngören kararnameye atmıştı.
AA
- Yorumlar 0
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Ahmet Taşgetiren Yazdı: Tayyip Bey, Ben ve Ötekiler
- Döviz’le Oynanan Bir Büyük Oyuna, Kim ‘Dur!’ Diyecek?
- Ya Trump Söylediklerini Yaparsa
- Raid Salah: Trump’ın Gelişi İşgali Hızlandırdı
- Koza Altın İşletmelerinin Mallarına El Konuldu
- Fransa “3 PKK’lı Kadına Suikast” Dosyasını Neden Kapattı
- Trump İçin 'Vize Kararnamesi' İddiası
- Sosyal Medyada ‘Like’ Hastalığı
- Özgür-Der Lise Gençliği’nin İskenderun Kampında 2. Gün
- Heveskâr Olduğunuz Komitacılıktır
- Hocalarım! Yetsin Artık, Yorulduk Artık Nizalarınızdan!
- HÜDA PAR Referandum Süreci Hakkında Ne Diyor?
- Hocalarım! Yetsin Artık, Yorulduk Artık Nizalarınızdan!
- HÜDA PAR Referandum Süreci Hakkında Ne Diyor?
- Trump Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan Çıkma Kararını İmzaladı
- Cumhuriyet’te Nuray Mert’i “İstemezuk” Tartışmaları
- HDP ve CHP Arasında “En Güçlü Hayırcı Biziz!”' Polemiği
- Ebu Zeyd: Biz Yalnızca Sözleri Değil Uygulamaları Bekliyoruz
- “Suriye’de Milyonlarca İnsan Susuz”
- Hamas: Elçiliğin Kudüs'e Taşınması, Ateşe Benzin Dökmektir
- Erdoğan: Biz Afrika'yı Kimlerin Sömürdüğünü Gayet İyi Biliriz
- Özgür-Der Lise Gençliği’nin Ara Dönem Kampı Başladı
- Esed Yanlısı ON4TV ve Kanal 12 TV Kanalları KHK İle Kapatıldı
- Direnişçiler Güney Halep’te Esed Güçlerini Hedef Aldı! (Video)
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim