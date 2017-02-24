Trump Güvenli Bölge İçin 'Taahhüt İstiyor'

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'de güvenli bölgeler konusundaki çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "Genel anlamda bölge ülkelerinden kapsamlı bir taahhüde ihtiyacımız var" diye konuştu.

Spicer, Beyaz Saray'daki günlük basın toplantısında Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusundaki soruları yanıtladı.

Güvenli bölge veya bölgeler konusundaki çalışmaların devam ettiğini, şu anda bir zaman çizelgesi öngörmediğini kaydeden Spicer, yakın zamanda ilgili kurumların hazırlıklarını tamamlamasıyla bu konuda gerekli açıklamayı yapacaklarını belirtti.

Sözcü Spicer, Suriye'nin El-Bab kentinin IŞİD’in elinden kurtarıldığını hatırlatan bir basın mensubunun, "Başkan'ın görmek istediği bu türden bir güvenli bölge midir?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Şu anda güvenli bölgenin coğrafi lokasyonu konusunda betimleyici bir noktada değiliz. Şu anda Başkan hem finansman hem de nasıl yapılacağı hususunda dünya liderlerinden taahhütler almak amacında. Genel anlamda bölge ülkelerinden kapsamlı bir taahhüde ihtiyacımız var."

AA’nın aktardığına göre Suriye'de güvenli bölgelerin amacına ilişkin yorumunda ise Spicer, hem çatışma ortamı ve IŞİD’le mücadelenin nasıl ele alınacağı hem de insani yardım boyutunun nasıl işletileceği konularının belirleyici unsurlar olduğunu söyledi.

Cenevre'de düzenlenen Suriye görüşmeleri hakkındaki soruları yanıtsız bırakan Spicer, konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığını işaret etti ancak bakanlıktan Cenevre görüşmelerine ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadığı bildirildi.