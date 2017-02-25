Trump: Göçmenler Geri Gelemeyecekler

»Ana Sayfa»Dünya
25.02.2017 09:51
Trump: Göçmenler Geri Gelemeyecekler
ABD Başkanı Trump, “Kaçak göçleri durdurarak çok ciddi bir vergi kazancımız olacak. Göçmenler geri gelemeyecekler." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump,  muhafazakarların yıllık olarak düzenlediği konferansa ilk kez katıldı. Konuşmasının büyük bir bölümünde ABD medyasına yönelik eleştirilerini devam ettiren Trump, ayrıca iç politika hakkında konuştu.

“Hepinizin bilmesini isterim ki, sahte habere karşı bir savaş yürütüyoruz.” ifadesini kullanan Trump, “Sahte haber halkın düşmanıdır demiştim, çünkü kaynakları yok. “Kaynağı gizlenen haberler yapıyorlar, gerektiğinde ise kaynak üretiyorlar.” dedi.

“DÜNYAYI TEMSİL ETMİYORUM”

Trump, ABD halkının çıkarları için mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğini söyledi. Sadece ABD halkını temsil ettiğini belirten Trump, “Burası Amerika Birleşik Devletleri ve ben burayı temsil ediyorum. Ben dünyayı temsil etmiyorum. Ben sizin ülkenizi temsil ediyorum.” dedi.

“GÖÇMENLER GERİ GELEMEYECEKLER”

Trump, ülkedeki kaçak göçmenlerin ABD ekonomisi için bir tehlike olduğunu belirtti.

Halkın gelir seviyesini yükseltmek için kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi gerektiğini kaydeden Trump, “Kaçak göçleri durdurarak çok ciddi bir vergi kazancımız olacak. Göçmenler geri gelemeyecekler.” dedi.

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