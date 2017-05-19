Trump FBI’nın Başına Bir Siyonisti mi Getiriyor?

Eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'nin görevine son veren ABD Başkanı Donald Trump'ın, 75 yaşındaki eski Connecticut Senatörü demokrat Joe Liberman'ı FBI'ın başına getirmeyi düşündüğü belirtildi. Trump, "FBI Direktörünü seçmeye çok yakınım." dedi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Trump'ın yeni FBI Direktörlüğü için belirlediği ismin, eski demokrat senatör Liberman olduğu iddia edildi.

Ha ber sunucularıyla bir araya geldiği yemekte gazetecilerin soruları üzerine, "FBI Direktörünü seçmeye çok yakınım." açıklamasını yapan Trump, daha sonra Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'u Oval Ofis'te kabulünde, listenin başındaki ismin Joe Liberman olduğunu kabul etti.

10 Mayıs'ta Comey'nin görevine son veren Trump, FBI'ın yeni patronunu önümüzdeki günlerde açıklayacağını dile getirdi. Basın mensuplarına dolaylı olarak Liberman'ın ismini teyit eden Trump, daha sonra Santos ile düzenlediği ortak basın toplantısında da "Yakında yeni FBI Direktörünü açıklayacağım." şeklinde konuştu.

75 yaşındaki Joe Liberman ABD’de fanatik bir Siyonist İsrail yanlısı politikacı olarak biliniyor.