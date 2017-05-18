Trump Erdoğan’dan FETÖ’den Tutuklu Papazı İstedi
Amerikan Hukuk ve Adalet Merkezi’ne göre Başkan Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde Türkiye’de tutuklu bulunan bir Amerikalı papazın serbest bırakılması konusunu üç kez gündeme getirdi.
Beyaz Saray da Andrew Brunson adlı dinadamının Türkiye'de tutukluluk durumuna son verilmesi konusunu Trump’ın görüşmede gündeme getirdiğini doğruladı.
Beyaz Saray'ın açıklamasında, “Başkan Trump, Papaz Andrew Brunson’ın tutukluluğunu gündeme getirdi ve Brunson’ın hızlı bir şekilde Amerika’ya gönderilmesini istedi” dedi.
Amerikan Hukuk ve Adalet Merkezi, Papaz Andrew Brunson’ın Amerika’ya dönüşü konusunda önemli ilerleme sağlandığını kaydetti.
Fox News da Trump ve Başkan yardımcısı Mike Pence’in konuyu ayrı ayrı Erdoğan'la görüştüğünü bildirdi.
North Carolinalı Brunson Ekim ayında İzmir’de tutuklanmıştı. Brunson, İzmir Diriliş Kilisesi’nde görevliydi.
Protestan cemaatine ait İzmir Diriliş Kilisesi Pastörü Andrew Craig Brunson FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanmıştı.
Kaynak: Voanews
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