Trump: "Dün Yapılanlar Benim İçin Kabul Edilemez"
ABD Başkanı Trump, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısını kınadığını belirterek, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Saldırıyı "dehşet verici" olarak niteleyen Trump, "Masum insanlar, çocuklar ve güzel bebekler öldü. Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez." dedi.
ABD'nin askeri olarak ne yapacağını önceden ifade etmeyeceğini dile getiren Trump, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Trump, "Benim Suriye ve Esed'e karşı tavrım çok değişti. Bu olay kırmızı çizginin ötesinde benim için çok çizgileri geçti." diye konuştu.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump: "Dün Yapılanlar Benim İçin Kabul Edilemez"ABD Başkanı Trump, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısını kınadığını belirterek, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez" dedi.
Siverek’te Yol Kontrolünde 315 Kilo Eroin Ele GeçirildiŞanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yol kontrolü sırasında bir kamyonda 314 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
Kılıçdaroğlu Gaziantep’te “Evet” Çadırını Ziyaret EttiCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te “evet” çadırını ziyaret edip çadırda bulunan gençlere başarılar diledi.
69 Yaşında Hafızlık Eğitimi AlıyorVan’da, 69 yaşında Kur’ân okumayı öğrenen Feyruz Sontur, ilerleyen yaşına rağmen hafızlık kursuna devam ediyor. Günde yüz tekrar yapan Sontur, yarım dönemde Kur’ân’ın yarısını ezberleyerek yaşıtlarına örnek oldu.
“Burada Yaşam Zor Ama Suyla Hayatta Kalabiliriz”Uganda’daki bir mülteci kampına yerleşen Güney Sudanlılar, sondaj kuyusunun olmadığı bölgede Nil Nehri’nden taşınan suyla hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor.
RÖPORTAJ
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
KURAN ÇALIŞMALARI
- Âdem Tür müdür?Adem(a.s) özel bir şahsiyet olarak Kur’an’da kullanılmıştır. O, insanlık türünün bir ferdi ve aynı zamanda babaları olmasıyla beraber, ayrıca bağımsız bir şahsiyettir de.
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Abdullah Muhaysini’den Ebubekir Sifil’e Güzel Bir Üslupla Cevap
- Haya Duvarı Bir Kere Yıkılmaya Görsün!
- Cumhuriyet Şebbihalıkta Sınır Tanımıyor!
- Siyonist Çeteye Müslüman Kökenli Bir Uşak!
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Bingöl’de Lanetlendi
- Katliam Ortaklığını Sürdürüp Yalandan Birbirlerini Suçluyorlar!
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Kayseri’de Lanetlendi
- İdlib Tasarısı BMGK Üyelerine Dağıtıldı
- “İdlib’de Sinir Gazı Kullanıldığını Gösteren Bulgular Var”
- Suriye’den Yayılan Kötü Kokulara Önlem!
- Kılıçdaroğlu Gaziantep’te “Evet” Çadırını Ziyaret Etti
- “BM Toplantısı Yine Formaliteden İbaret Kalacak”
- Abdullah Muhaysini’den Ebubekir Sifil’e Güzel Bir Üslupla Cevap
- Suriye’den Yayılan Kötü Kokulara Önlem!
- Haya Duvarı Bir Kere Yıkılmaya Görsün!
- İdlib’deki Kimyasal Katliam Bingöl’de Lanetlendi
- “BM Toplantısı Yine Formaliteden İbaret Kalacak”
- Kılıçdaroğlu Gaziantep’te “Evet” Çadırını Ziyaret Etti
- Düğün Yapmak Yerine Yetimleri Giydirdiler
- İdlib'de Kimyasal Katliam: Onlarca Ölü ve Yüzlerce Yaralı Var!
- Esed’in Aşağılık Tetikçisi Ceyda Karan Ölen Çocuklarla Dalga Geçti
- Ortada Kalan Tacik Çocukların Mağduriyetini Kim Giderecek?
- 'Gazdan Zehirlenen Yüzlerce Kişi Yerde Yatıyordu'
- İspanya, Esed’in 691 Milyon Dolarlık Mal Varlığına El Koydu!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim