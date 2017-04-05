Trump: "Dün Yapılanlar Benim İçin Kabul Edilemez"

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05.04.2017 21:13
Trump: "Dün Yapılanlar Benim İçin Kabul Edilemez"
ABD Başkanı Trump, Suriye'nin İdlib kentindeki kimyasal silah saldırısını kınadığını belirterek, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la düzenlediği ortak basın toplantısında, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saldırıyı "dehşet verici" olarak niteleyen Trump, "Masum insanlar, çocuklar ve güzel bebekler öldü. Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez." dedi.

ABD'nin askeri olarak ne yapacağını önceden ifade etmeyeceğini dile getiren Trump, "Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğum var. Dün yapılanlar benim için kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Trump, "Benim Suriye ve Esed'e karşı tavrım çok değişti. Bu olay kırmızı çizginin ötesinde benim için çok çizgileri geçti." diye konuştu.

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