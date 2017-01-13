Trump Dönemi Dış Politikası Ortadoğu’ya Ne Vaat Ediyor?

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13.01.2017 16:01
Trump Dönemi Dış Politikası Ortadoğu’ya Ne Vaat Ediyor?
Yazısında Trump dönemi ABD’sini gündeme alan Ufuk Ulutaş, Trump ve dışişleri bakanı Tillerson’un beyanlarından hareketle yeni dönemde ABD dış politikasının nasıl şekilleneceğine dair tahlillerde bulunuyor.

Ufuk Ulutaş’ın Akşam’daki köşesinde yayınlanan “Trump Dönemi Dış Politikası Ne Vaat Ediyor?” başlıklı yazısında Trump dönemi ABD’sinin dış politikasına ilişkin tespit ve öngörüleri şöyle:

Tillerson’un başında olduğu Trump dönemi ABD dış politikası, İsrail’le yakın ilişkiler kuracak ve Obama-Netanyahu kan uyuşmazlığının izlerini silmeye çalışacak. Obama’yı unutturmak için İsrail’e felaketlere sebep olacak ayrıcalıklar ve tavizler verebilirler. İran’ı zor günler bekliyor. Tillerson’un İran okuması Obama-Kerry ikilisinden çok farklı. Nükleer anlaşmayı İran’ın askıya almasını zorunlu kılacak yeni ABD baskılarını görebiliriz. Amerikan müesses nizamı devreye girmezse Rusya’yla sağlam bir diyalog yürütmeye çalışacak. En azından gerginlikten kaçınacak. Türkiye konusunda ise Obama döneminden bazı değişiklikler görebiliriz. Obama döneminin geleneksel müttefiklerini terk eden anlayışından geri dönüşler yaşanabilir.
ABD Suriye’yi hâlâ çok önemsemiyor ama DEAŞ’la mücadele vurgusu devam ediyor. Türkiye ile DEAŞ’la mücadelede daha fazla koordinasyona girmeyi isteyecekler. FETÖ, güvenli bölge, PKK konularında ne yapacakları ise hâlâ soru işareti.

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