Trump Daha Fazla Amerikan Gencini Afganistan’a Gömmekte Kararlı!

Amerikan yönetimi 2001’de 11 Eylül’ü bahane ederek girdiği Afganistan’da Taliban karşısında hergün biraz daha zelil duruma düşen ABD ordusunu takviyeye hazırlanıyor.

Obama Bush politikasına son vererek askerlerini geri çekmeyi vaad etmiş ama bunu uygulayamamış, Amerikan devlet mekanizması buna izin vermemişti. İlginç bir şekilde Trump da genelde içe dönük gündemlere yoğunlaşma vaadiyle sorunlu coğrafyalardan geri çekilme sinyali vermişti ama pratikte yine devlet mekanizması devreye girdi ve Bush’un açtığı yolda ilerlemeyi sürdüreceğini ilan etti.

Son konuşmasında Afganistan’dan terörsitleri temizlemeden çekilmeyeceklerini açıklayan Trump’ın 4.000 kadar askeri daha bu ülkeye göndereceği düşünülüyor. Tam 16 yıllık işgali arkasında bırakan ABD açısından Afganistan her geçen gün biraz daha batağa dönüşürken, Taliban yavaş adımlarla da olsa ilerleyişini sürdürüyor.