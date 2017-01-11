Trump CNN ve BBC'nin Sorularını Almadı

​​​​​​​ABD Başkanı Trump, ilk basın toplantısında yalan haber yapmakla suçladığı CNN muhabirine soru sordurmadı.

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın ilk basın toplantısı tartışmalara sahne oldu.

Trump, kendisine soru sormak isteyen BBC muhabirine izin vermedi. Soru sormaya çalışan CNN muhabirine "Lütfen sessiz olun, kabalık yapıyorsunuz" diyen Trump, "Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" sözleriyle yanıt verdi.

BBC muhabiri, Donald Trump'a "Haber kurumumuza saldırıyorsunuz" dedi.

Trump buna karşı ise "kurumunuz berbat" diyerek tepkisini gösterdi.