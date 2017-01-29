Trump, ABD’ye Giriş Yasağını Savunmaya Devam Ediyor!

»Ana Sayfa»Dünya
29.01.2017 23:33
Trump, ABD’ye Giriş Yasağını Savunmaya Devam Ediyor!
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın 7 müslüman ülkenin vatandaşlarına koyduğu ABD’ye giriş yasağı dünyada büyük tepkilere neden olurken Trump, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yasağı savunmaya devam ediyor.

Twitter üzerinden açıklama yapan ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, “Ülkemizin güçlü sınırlara ve azami denetime ihtiyacı var, şimdi. Avrupa’da ve dünyada olanlara bakın, korkunç bir kargaşa!” mesajını paylaşarak, 7 müslüman ülkenin vatandaşlarına ABD’ye geçici olarak giriş yasağı getiren kararın arkasında olduğunu ifade etti.

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Aldığı kararla Suriyeli mültecilerin ABD’ye girişini süresiz olarak donduran Trump, Hristiyan mültecilere öncelik vereceğini ifade etmişti.

Trump, Twitter’daki başka bir paylaşımında “Orta Doğu’da çok sayıda Hristiyan infaz edildi. Bu dehşetin devam etmesine izin veremeyiz!” dedi.

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“Yeşil Kart Sahipleri Etkilenmeyecek”

Öte yandan Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Reince Priebus, ülkeye giriş yasağının kapsamına dâir bir açıklama yaptı.

Priebus, ABD’de oturma ve çalışma izni veren yeşil kart sahiplerinin yasaktan etkilenmeyeceğini ifade etti.

Cuma günü alınan kararın ardından ABD’ye giriş yapmak isterken yasağa takılan onlarca kişi hâlen gözaltında.

İnsan hakları savunucuları ve avukatlar, yasağın anayasaya aykırı olduğunu söylüyor.

Karar Askıya Alındı

ABD’de bir federal mahkeme, 7 müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan söz konusu başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya alarak, hava limanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar vermişti.

New York’taki federal mahkemede görülen duruşmada, Federal Hâkim Ann Donnelly, sınır dışı kararının “onarılmaz bir zarara” neden olabileceği gerekçesiyle ABD’ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD’de kalması yönünde karar almıştı.

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