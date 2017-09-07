Trump, 800 Bin Göçmeni Sınır Dışı Etmek İçin Harekete Geçti

ABD Başkanı Donald Trump, çocukken aileleri tarafından yasa dışı şekilde ABD'ye getirilen çoğunluğu Latin Amerika kökenli 800 bin göçmenin korunmasını amaçlayan programı (DACA) 6 ay içerisinde kaldırma kararı aldığını açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın, yasa dışı olarak ABD'ye getirilmiş göçmen çocukların ülkede kalmasını sağlayan ve kamuoyunda DACA(Deferred Action for Childhood Arrivals) olarak bilinen programı iptal ettiği belirtildi.

Trump, açıklamasında, "Başkan olarak en önemli önceliğim Amerikan halkını ve anayasasını korumaktır. Çoğu şu anda yetişkin olan çocukları, ebeveynlerinin eylemlerinden dolayı cezalandırmayı savunuyor değilim. Ancak yasalar ülkesi olduğumuz için fırsatlar ülkesi olduğumuzu da kabul etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

DACA programına göre, 16 yaşını tamamlamadan önce ülkeye gelmiş, 2012’de 31 yaşını tamamlamamış, suça bulaşmamış, ABD'de eğitimini sürdüren ve çalışan göçmenler yasal olarak sınır dışı edilmeye karşı koruma altına alınmıştı. Yaklaşık 800 bin kişinin yararlandığı programda, ilgili kişilere yenilenebilir iki yıllık çalışma izni verilerek sınır dışı edilmeleri erteleniyordu.