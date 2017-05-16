TRT'nin Yeni Genel Müdürü Belli Oldu İddiası

Yeni Akit gazetesinin yer verdiği iddia şöyle:

Şenol Göka'nın istifasının ardından boşalan TRT Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Eren getirildi.

Göka'nın yerine atama yapılıncaya kadar, TRT Kanunu gereği en kıdemli genel müdür yardımcısı olan Erkan Durdu vekalet ediyordu. İbrahim Eren, Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşı.

Numan Kurtulmuş Sputnik'e yaptığı açıklamada başvuruların alındığını belirtmişti. Kurtulmuş'un açıklamasına rağmen İbrahim Eren'e dair öne sürülen bu iddia üzerine Numan Kurtulmuş'un duruma dair bilgi sahibi olmadığı yorumları yapılıyor. Dikkatlerin çevrildiği Numan Kurtulmuş'tan henüz yeni bir açıklama medyaya yansımadı.