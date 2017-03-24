TRT'den 'Euronews' Açıklaması

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24.03.2017 13:33
TRT'den 'Euronews' Açıklaması
Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan, uluslararası yayın kuruluşu Euronews'e ortaklığa ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılması ile ilgili açıklama yapıldı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumundan (TRT), uluslararası yayın kuruluşu Euronews'e ortaklığa ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılması ile ilgili, "TRT ile Euronews SA arasındaki hissedarlık anlaşmasına esas teşkil eden Türkçe Euronews hizmetinin yapımı ve dağıtımına ilişkin lisans anlaşması, 16 Aralık 2016 tarihinde sonlandırılmıştır. Lisans anlaşmasındaki ilgili madde gereği Türkçe yayınlar ocak 2018’e kadar devam edecektir." açıklaması yapıldı.

TRT'den yapılan açıklamada, kurumun, Türkiye Radyo Televizyon Kanunu'nun ilgili hükmü uyarınca 28 Nisan 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ve TRT Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda, Euronews SA'ya yüzde 15,70 oranında hisse satın almak suretiyle hissedar olarak katıldığı hatırlatıldı.

Bir kamu yayıncısı olan Euronews SA'nın, çeşitli ticari gerekçeler ile 19 Haziran 2015'de olağanüstü genel kurul toplantısında, özel bir şirket olan Media Globe Networkse TRT'nin itirazlarına rağmen çoğunluk kararıyla sermaye artışı ve buna bağlı hisselerin yüzde 53'ünün satışının gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, bu satışın ardından, TRT'nin Euronews SA'daki hisse oranının yüzde 15,70'ten yüzde 6,64'e gerilediği bildirildi.

Açıklamada, 2016'nın sonlarına doğru Euronews SA'nın finansal gerekçelerle hisse artırımı ve bunun ardından da yeni bir hissedarı ortaklığa dahil etme yönünde genel kuruldan yetki aldığı belirtilerek, bunun sonucunda satış işlemi resmi olarak sonuçlanmadığı ve satış süreci ile ilgili gizlilik kararı alındığı için ismi saklı tutulan özel bir medya şirketine Euronews SA hisselerinin yüzde 25'inin satış kararı alındığı kaydedildi.

TRT'nin açıklamasında, bu gelişmeler neticesinde TRT'nin Euronews SA adlı uluslararası yayın kuruluşuna ortak olmasına ilişkin 6 Nisan 2009 tarihli Bakanlar Kurulu kararını yürürlükten kaldıran Bakanlar Kurulu kararının bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatıldı.

 

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