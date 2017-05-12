TRT Genel Müdürü Şenol Göka İstifa Etti

TRT Genel Müdürü Şenol Göka, görevinden istifa ettiği bildirdi. Göka'nın istifa dilekçesinin kabul edildiği bildirildi.

Göka'nın yerine atama yapılıncaya dek TRT Kanunu kapsamında 'en kıdemli genel müdür yardımcısı' olan Erkan Durdu vekalet edecek.

Dilekçesinde bildirdi

Hürriyet'in haberine göre; Göka dilekçesinde gerekçe olarak 'gördüğüm lüzum üzerine istifa ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Şenol Göka kimdir?

1962 yılında Denizli'de doğan Şenol Göka, Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden 1985 yılında mezun oldu.

Aynı yıl TRT’nin açtığı Yardımcı Prodüktörlük sınavını kazanarak TRT’ye giren Göka, TRT’de sırasıyla Prodüktör, Ankara Radyosu Müdürlüğü, Radyo Dairesi Başkanlığı ve Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2012-2014 yılları arasında geçici olarak Başbakanlık Müşavirliği yapan Göka, 25 Haziran 2014'te TRT Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Ekim 2014'te de genel müdürlük görevine getirildi.