Trollerin Hedefi Şimdi de TRT-Haber!

Reis’ten çok Reisçilik ile nam salmış ve adeta AK Parti’nin sözcüsüymüş havasında çıktıkları ekranlarda ve sosyal medyada önüne gelene parmak sallayan troller bu kez de TRT-Haber’e sardı.

Ömer Turan isimli biri, TRT’deki bazı alt yazılara dikkat çekerek TRT’nin alt yazılarla sürekli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a “hakaret” ettiğini öne sürmüştü. Ömer Turan, TRT ve Anadolu Ajansı’ndan sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a seslenmiş ve ilgilileri görevden almasını talep etmişti.

Ömer Turan’ın tazyiklerine alet ettiği mesajlar şöyle:

Turan’ın bu tazyikleri birer trol gibi davranan başka sosyal medya kullanıcılarından da alıcı bulmuştu.

Hedef Tahtasına Oturtulan Yaşar Taşkın Koç’tan Sert Açıklama

TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç, bu tazyiklere diğer kanallardan altyazı örnekleri vererek son derece sert bir şekilde yanıt verdi. Yaşar Taşkın Koç, Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: "1- Kıçında gümüş kaşıkla doğmuş; hayatı boyunca bir gün çalışmamış haysiyetsiz 2- palyaçoluğunu paraya çeviren adi 3- Şizofren manyak ABV"

'HAYSİYETSİZLER... GERİZEKALILAR'

Koç, açıklamalarına şöyle devam etti: "Televizyonculuğun en basit işlemlerinden bir anlık fotoğraf karesiyle algı yaratmaya çalışan haysiyetsizler. Dedikodu spekülasyon iftira ile dümen çeviren ucuz adamlar. Bu döndürmeye çalıştığınız dolabın yeter ki kötü niyet besleyin, yapılamayacağı televizyon yok. Gerizekalılar."

Koç, ardından da farklı kanallardan KJ örnekleri paylaştı.

İşte Oda-TV'nin Koç'un Twitter hesabından derlediği o örnekler: