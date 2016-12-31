Trafikte Uygulanacak Ceza Oranları Yüzde 3.83 Oranında Zamlandı
Bu gece saat 24.00'ten itibaren uygulanacak olan yeni ceza uygulamasında en düşük ceza 75 TL, en yüksek ise 14 bin 908 lira oldu. Ehliyetsiz sürücü 1763, kırmızı ışıkta geçiş 206, emniyet kemeri, kask ve gözlük kullanmayanlara, aracından bir şey atana, cep telefonu kullanana 95 lira para cezası uygulanacak. Trafik işaretçilerine uymayanlar 206, trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 95 lira ile cezalandırılacak. Hususi otomobili 0.50, ticariyi 0.20 promil üzerinde alkollü olarak kullananlara ilkinde 876 lira, ikincisinde 1098 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında 1763 lira para cezası uygulanacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 4 bin 514 lira ceza verilecek. Uyuşturucu madde veya alkolün kandaki miktarını tespit için teknik cihazları kullanmayı reddedenlere ise 2 bin 507 lira para cezası kesilecek. Kesilen para cezalarını 15 gün içerisinde ödeyenlere yapılan yüzde 25 indirim yine geçerli olacak.
İŞTE YENİ CEZALAR
Taşıma sınırı üstünde yolcu almak : 75 TL
Alkollü araç kullanmak: 876 TL
Geçici tescil belge düzenlemek : 14 bin 908 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak : 1763 TL
Seyir halinde cep telefonu kullanmak: 95 TL
Yetkisi olmadığı halde plaka basmak : 10 bin 383 TL
Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara: 427 TL
Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası olmadan karayoluna çıkmak: 876 TL
Ruhsatsız araç kullanmak ve plakayı monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmak: 95 TL
Yönetmeliğe aykırı plaka takmak: 427 TL
Plakanın okunmasını engelleyecek değişiklik yapmak: 92 TL
Plakasız trafiğe çıkmak : 1763 TL
Sahte plaka takmak. 5 bin 191 TL
Tescilsiz araçla trafiğe çıkmak, karayolunda geçici kullanacağı aracı için geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almayanlar veya bunları başka araçta ve süresi bittiği halde kullanmak: 206 TL
Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksi otomobillerinde taksimetre bulundurmamak: 427 TL
Bozuk cihaz kullanmak, bozmak ve imal etmek: 6 bin 660 TL
Ehliyetsiz araç kullanmak: 1763 TL
Muayenesiz araç kullanmak : 95 TL
Hız sınırını aşmak: 30'dan fazla aşanlar 427 TL
Radarların yerini belirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları araçlarında kullanmak: 2 bin 658 TL
Dönüş kurallarına uymayan: 95 TL
Yasal alanda sollama yapanlara: 206 TL
Takip mesafesine uymayan: 95 TL
Kavşaklara geldiğinde yavaşlamayanlar ve kavşak geçiş önceliği kuralına uymayanlar: 95 TL
Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında beklemek, hatalı park : 95 TL
Engelli park alanına park etmek : 109 TL
Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenlemek: 427 TL
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