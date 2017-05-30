Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu’nun (TEHAD) İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) düzenlediği “Akıllı Şehirler ve İnovasyon” konferansında Uber’e ve trafik sıkıntısına ilişkin bilgiler verdi.

AA’da yer alan habere göre, dünyada 1,2 milyar araba bulunduğunu aktaran Bahadırlı, arabaları genelde bir kişi kullandığı için trafik sıkışıklığının yaşandığını söyledi.

Trafik sıkışıklığının yaşam kalitesini düşürdüğünü aktaran Bahadırlı, “Tomtom Trafik Endeksi 2015 verilerine göre dünyada trafik sıkışıklığının en yüksek olduğu 3’üncü şehir İstanbul. Mexico City birinci. Mexico City’de insanlar bir senede 5 haftayı trafikte bekleyerek geçiriyor.” diye konuştu.

Bahadırlı, “Uber’in Türkiye’de bir şirketi var, vergilerimizi ödüyoruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Diğer yandan da Uber bulunduğu tüm ülke ve şehirlerde ulaşım komiteleriyle birlikte çalışıyor. Bu İstanbul’da da böyle.” değerlendirmesini yaptı.

Uber’in İstanbul’da 2,5 senedir faaliyet gösterdiğini anlatan Bahadırlı, “İstanbul’da 3 binin üzerinde kayıtlı sürücü ortağımız mevcut.” bilgisini verdi.

“Elektrikli Metrobüsler Yollara Çıkacak”

TEHAD Yönetim Kurulu Başkanı Berkan Bayram da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) İstanbul’daki ulaşım konusunda önemli adımlar attığını ifade ederek, “Bu yıl sonuna gelmeden elektrikli metrobüsler yollara çıkacak. Elektrikli metrobüslerin şarj istasyonlarından en az bir tanesinin Topkapı’da olmasını ve trafolarla desteklenmesini bekliyoruz. İki yıl içinde de 200 elektrikli otobüs yollara çıkacak, bu İstanbul için oldukça umut verici bir gelişmedir.” dedi.