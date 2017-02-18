Trafik Sigortasında Tek Fiyat Harekatı
Trafik sigortasında firmalar arasındaki fiyat uçurumu yüzünden arada kalan sigorta acenteleri, uygulamada tek fiyata geçilmesi konusunda tek ses olmaya hazırlanıyor.
15 FİRMA BİRLİKTE ÇALIŞIYOR
Normalde tek bir sigorta şirketi yeterliyken 15 firmayla birden çalıştıklarını ancak daha uygun fiyat veren 16'ncı firma olduğu taktirde bunu vatandaşa anlatmakta güçlük çektiklerini belirten Sigorta Acenteleri ve Aracılar Derneği Başkanı İrfan Uzun, "Konuyu ilgili bakanlığa sunmak için bir rapor hazırlıyoruz. Şu anda acentelerin geri bildirimlerini topluyoruz. Mevcut sistemde hem vatandaş hem biz mağdur oluyoruz. Bu durumun çözülmesi için tıpkı DASK'ta olduğu gibi tek fiyat uygulaması şart. Kaza yapana ceza, yapmayana indirim olursa vatandaş da mağdur olmaz" diye konuştu.
REKABET KURULU'NA BİLDİRDİK
Sabah'ın haberine göre, firmaların verdiği fiyatların karşılaştırılabildiği Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) sisteminden hâlâ pek çok kişinin haberdar olmadığını dolayısıyla vatandaşın acenteleri günah keçisi olarak gördüğünü vurgulayan Uzun şunları söyledi: "Bir firma bir araca 800 lira fiyatı çıkarırken, diğeri 4 bin 800 lira fiyat belirliyor. Bu serbest piyasa ekonomisiyle açıklanamaz. Rekabete bile aykırı. Bu durumu Rekabet Kurulu'na da bildirdik."
ARACI KULLANAN DA SİGORTALANACAK
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı bir TV programında trafik sigortasında yeni model üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Şimşek, "Arabanın sigortası var, deneyimsiz şoföre al sür diyorsunuz. Primleri yükselten bu tür faktörler var. Hazine'ye söyledim çalışıyorlar" dedi. Şimşek, şirketlerin döviz ile borçlanmasına ilişkin de "Merkez Bankası'nın bir çalıştay yapması, martta da yeni makro ihtiyati düzenleme ve tedbirlerin devreye sokulması kararını aldık" cevabını verdi.
SAAT BAŞI FİYAT DEĞİŞİYOR
Sigorta acentesi Özcan Bozacıoğlu ise, "Sigorta firmaları şu anda trafik sigortalarıyla kâr ediyor. Saat başı kafalarına göre fiyat değiştiriyorlar. 900 liraya kestiğimiz sözleşmenin fiyatı 1 saat sonra bin 200 lira oluyor. Vatandaşa bu durumu anlatmak mümkün olmuyor" diye konuştu.
Kaynak: Yeni Şafak
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