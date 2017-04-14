Trafik Sigortasında Sigortacıdan Oyun
Posta'nın haberine göre, Hazine Müsteşarlığı, araç sahiplerini canından bezdiren trafik sigortasına tavan getirmek için 12 Nisan’da bir genelge yayımlamıştı. Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre azami bir fiyat belirlenmişti. Tavan uygulamasıyla, özellikle büyük şehirlerde sigorta yüzde 40’a varan oranlarda ucuzlamıştı. Yıl sonuna kadar geçerli olacak düzenlemeden 14 milyon araç sahibi yararlanabilecekti.
KARŞI HAMLE GECİKMEDİ
Vatandaşın bütçesine olumlu yansıyan tavan, ‘Kâr ve gelir azalacak’ diye sigortacıların pek işine gelmedi. Bu yüzden Hazine’nin tavanına karşı hamle gecikmedi. Sigorta şirketleri 12 Nisan itibarıyla kredi kartıyla yapılan ödemelerde taksidi kaldırdı. Normal şartlarda, trafik sigortası tutarını kredi kartıyla 3-4 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor, hatta 15-20 lira fark ödeyen için 9 taksit yapılıyordu.
KOMİSYONDAN KURTULDU
Artık 30 sigorta şirketinden ikisi dışında taksit yapan yok. Otoda 2139 lira, kamyonda 5984 lira ve takside 5536 liraya kadar çıkan trafik sigortasını vatandaşın tek çekimde ödemesi zor görünüyor. Peki sigortacılar taksidi neden kaldırdı? Birkaç nedeni var. İlki komisyon. Sigortacılar anlaşmalı olmadıkları bir bankanın kartından taksitli ödeme aldıklarında yüzde 2 civarında komisyon ödüyor. Peşinde bu komisyon ya çok az ya da yok.
AVANTAJ DERKEN MAĞDUR OLDULAR
Kasko ve diğer sigorta bedelini taksitle ödemek mümkün. Sadece trafik sigortasında taksidin kaldırılması ve kredi kartı dışında ödeme yapılamaması araç sahiplerini mağdur etti. Tüketici Derneği Başkanı Levent Küçük bu konuda şöyle dedi: “Çok fazla şikayet aldık. Tüketiciye avantaj sağlayalım derken mağdur etmiş oluyoruz. Herkesin bütçesi veya kart ödemesi müsait olmayabilir. Sigortacılar takside geri dönsün.”
NAKİT PARAYI KABUL ETMİYOR!
Sigorta şirketleri, nakit parayla poliçeye onay vermiyor. Vatandaş para uzatınca poliçe kesemeyen acente, kendi kartını sisteme girip tek çekimle ödeme yaparak onay alabiliyor. Acente sahibi aldığı parayla da kendi kart borcunu kapatıyor. Sistem son bir aydır bu böyle işliyor. Daha önce peşin parayla poliçe kesen acente, aldığı nakdi takip eden ayın 1’inde şirket hesabına yatırıyordu. Sigortacılar bu yolla nakit akışını hızlandırdı.
45-50 GÜN VADE BÜTÜN HESAPLARI BOZUYOR
Maliyeti artıran diğer sebep vade. Bankalar, karttan tek çekim yapılması halinde parayı sigortacılara 10-15 gün içinde gönderiyor. Ancak 4-5 taksitli çekim yapıldıysa banka, parayı şirkete her vade süresinden ortalama 10 gün sonra geçiyor. Dolayısıyla toplamda 45-50 gün gecikmeli tahsilat söz konusu. Yani şirketler 2 aya varan vade kaybını önleyip, 10 günde kasaya giren nakdi değerlendirmek istiyor.
ACENTEYE EN AZ YÜZDE
10 Hazine 12 Nisan’da acentelerin poliçe başına alabileceği en düşük komisyonu yüzde 10 ile sınırladı. Bu komisyon, sigortanın vergisiz net ücreti üzerinden alınıyor. Bazı sigorta şirketleri genelge yayımlanmadan önce komisyonu yüzde 5’e kadar indirmişti. Hatta ‘Hiç komisyon vermiyorum’ diyenlerin olduğu belirtiliyor. ‘Acenteler lehine olan en az yüzde 10 komisyon’ şartı da hesapları bozdu.
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